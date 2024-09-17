Μεξικό: Ακόμη 14 δολοφονίες στη Σιναλόα

Δεκατέσσερις άνθρωποι δολοφονήθηκαν προχθές Κυριακή, ημέρα της εθνικής εορτής του Μεξικού, στην πολιτεία Σιναλόα (βορειοδυτικά), θέατρο εδώ και μια εβδομάδα σύγκρουσης αντίπαλων φραξιών του καρτέλ Σιναλόα, που τρομοκρατεί τους κατοίκους, κατά επίσημα δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν χθες Δευτέρα.

Δεν έχει διευκρινιστεί ως αυτό το στάδιο αν οι τελευταίες δολοφονίες έχουν άμεση σύνδεση με την εσωτερική σύγκρουση στη συμμορία, που είχε ιδρύσει ο διαβόητος βαρόνος των ναρκωτικών Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, σήμερα εγκάθειρκτος στις ΗΠΑ.

Συνολικά, δολοφονήθηκαν τουλάχιστον 39 άνθρωποι μέσα σε μια εβδομάδα στην πολιτεία Σιναλόα, συμπεριλαμβανομένων των θανάτων χθες δυο πολιτών κι ενός στρατιωτικού, σύμφωνα με τους αριθμούς της εισαγγελίας και του πολιτειακού υπουργείου Ασφαλείας.

Άλλοι περίπου τριάντα άνθρωποι —34, κατά εκτιμήσεις— απήχθησαν στο περιθώριο της σύγκρουσης ανάμεσα στους γιους του Χοακίν Γκουσμάν, τους λεγόμενους «τσαπίτος», και τους πιστούς πρώην υπαρχηγού του.

Ένοπλες συγκρούσεις, αποκλεισμοί δρόμων, σχολεία κλειστά την Πέμπτη και την Παρασκευή: το κύμα βίας πλήττει ένα εκατομμύριο κατοίκους στην πολιτειακή πρωτεύουσα Κουλιακάν, όπου οι εορταστικές εκδηλώσεις για την ανεξαρτησία του Μεξικού ακυρώθηκαν το βράδυ προχθές Κυριακή.

Η βία είναι συνέπεια της σύλληψης την 25η Ιουλίου στις ΗΠΑ του κάπο Ισμαέλ Σαμπάδα Γκαρσία, ή «Ελ Μάγιο», συνιδρυτή του καρτέλ, μαζί με τον «Τσάπο».

Ο Μάγιο συνελήφθη μαζί με έναν από τους γιους του Τσάπο, τον οποίο κατηγορεί ότι τον πρόδωσε — αυτός ακριβώς είναι ο λόγος της σύγκρουσης στο εσωτερικό του καρτέλ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη στην πολιτεία Σιναλόα.

Παράλληλα, οκτώ άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί σε δρόμο στην πολιτεία Τσιουάουα, στο βόρειο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε χθες η εισαγγελία.

«Έξι (από τα θύματα) βρέθηκαν απανθρακωμένα κι άλλα δύο με εμφανή τραύματα από σφαίρες», σύμφωνα με δελτίο Τύπου το οποίο δημοσιοποίησε η πηγή αυτή.

Τριανταπεντάχρονος, τραυματισμένος από σφαίρες, υπέκυψε ενώ του παρέχονταν ιατρικές φροντίδες στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, ανέφερε ακόμη η εισαγγελία.

Επιτόπου βρέθηκαν «εντελώς απανθρακωμένο» αυτοκίνητο, κάλυκες όπλων διαφόρων διαμετρημάτων και δυο όπλα, στοιχεία που αφήνουν να εννοηθεί ότι εκτυλίχτηκε μάχη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.