Νετανιάχου: Η επιστροφή των Ισραηλινών στον Βορρά είναι πλέον στόχος του πολέμου

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι η επιστροφή των κατοίκων του βόρειου τμήματος της χώρας, που εγκατέλειψαν την περιοχή εξαιτίας των καθημερινών ανταλλαγών πυρών ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του και του λιβανικού κινήματος Χεζμπολά από την 8η Οκτωβρίου, είναι πλέον ανάμεσα στους στόχους του πολέμου που διεξάγει η κυβέρνησή του.

«Το συμβούλιο πολιτικής και ασφαλείας (της κυβέρνησης) επικαιροποίησε τους στόχους του πολέμου απόψε, προκειμένου να συμπεριληφθεί το ακόλουθο εδάφιο: η επιστροφή με απόλυτη ασφάλεια των κατοίκων του βορρά (της χώρας) στα σπίτια τους», εξήγησε το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ σε ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

