Ρεζά Παχλαβί για επίθεση στο Ιράν: Η «τελική νίκη» πλησιάζει

Ο γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν δήλωσε σήμερα πεπεισμένος ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα ηττηθεί μετά την κοινή στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσαν εναντίον της χώρας το Ισραήλ και οι ΗΠΑ.

"Βρισκόμαστε πολύ κοντά στην τελική νίκη. Θέλω να βρεθώ στο πλευρό σας το συντομότερο δυνατό, ώστε μαζί να μπορέσουμε να ανακτήσουμε και να ανοικοδομήσουμε το Ιράν", τόνισε ο Ρεζά Παχλαβί ο οποίος ζει εξόριστος στην περιοχή της Ουάσινγκτον.

Δείτε εδώ live όλες οι εξελίξεις

O Παχλαβί, ο οποίος έχει ζητήσει να εγκαθιδρυθεί κοσμική δημοκρατία στο Ιράν όμως δεν χαίρει καθολικής υποστήριξης μεταξύ των επικριτών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προέτρεψε τους Ιρανούς να κάνουν υπομονή, αλλά στη συνέχεια να βγουν στους δρόμους.

My dear compatriots,



Decisive moments lie before us.



The assistance that the President of the United States had promised to the brave people of Iran has now arrived. This is a humanitarian intervention, and its target is the Islamic Republic, its apparatus of repression, and… https://t.co/YAq3rJLzdd pic.twitter.com/VVQ17mvhJ9 — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) February 28, 2026

"Αυτές τις ευαίσθητες ώρες και ημέρες πρέπει, περισσότερο από ποτέ, να παραμείνουμε επικεντρωμένοι στον τελικό μας στόχο: να ανακτήσουμε το Ιράν", είπε.

"Σας ζητώ να μείνετε στα σπίτια σας προς το παρόν και να φροντίσετε για την ασφάλειά σας. Παραμείνετε σε εγρήγορση και έτοιμοι ώστε, την κατάλληλη στιγμή - την οποία θα ανακοινώσω με ακρίβεια - να μπορέσετε να επιστρέψετε στους δρόμους για την τελική δράση", επεσήμανε ο Παχλαβί.

Τον Ιανουάριο η ιρανική κυβέρνηση κατέστειλε με τη βία τις ευρείες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που είχαν ξεσπάσει στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.