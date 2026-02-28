Σε πλήρη εξέλιξη είναι η ισραηλινο-αμερικανική στρατιωτική επίθεση στο Ιράν (Βρυχηθμός του Λέοντος για το Ισραήλ ή Επική Οργή κατά τις ΗΠΑ), ενώ η Τεχεράνη, απάντησε με επιθέσεις σε ισραηλινούς στόχους. Το Ισραήλ εξαπέλυσε το πρωί του Σαββάτου προληπτική επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες με πυραύλους Κρουζ, εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε το πρωί του Σαββάτου ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς.

Εκρήξεις σημειώθηκαν σε Τεχεράνη, και Τελ Αβίβ, ενώ έκλεισαν ο ισραηλινός και ο ιρανικός εναέριος χώρος. Ο Κατς δήλωσε ότι οι επιδρομές αποσκοπούν στην «εξάλειψη των απειλών για το Κράτος του Ισραήλ». Οι New York Times, επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρουν ότι η επίθεση στο Ιράν αναμένεται να είναι πολύ ευρύτερη από τις επιθέσεις του περασμένου Ιουνίου.

Πηγή: skai.gr

