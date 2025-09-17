Ένα απίστευτα σκληρό περιστατικό κακοποίησης ζώου ήρθε στο φως σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή των Μακρισίων Ηλείας, κοντά στο φράγμα του Αλφειού.

Πολίτες εντόπισαν με φρίκη στην άκρη του δρόμου, μέσα σε ένα χωράφι με βάτα, μια ζωντανή κατσίκα, ακρωτηριασμένη και εγκαταλελειμμένη για περισσότερες από 24 ώρες.

Σύμφωνα με τη διαπίστωση κτηνιάτρων, το πόδι της δεν κόπηκε από ατύχημα, αλλά εξαιτίας του «παστωρούματος» — της βάναυσης πρακτικής δεσίματος με σχοινί, που συχνά οδηγεί σε ακρωτηριασμό.

Ο ιδιοκτήτης της, αντί να αναλάβει ευθύνη, την εγκατέλειψε αβοήθητη, καταδικάζοντάς τη σε αργό θάνατο.

Σύμφωνα με το pelop.gr, εθελοντές μετέφεραν άμεσα το ζώο σε κτηνίατρο και λαμβάνει φροντίδα.

Ο Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων «Νοιάζομαι», δημοσίευσε ένα σκληρό βίντεο από τη στιγμή του εντοπισμού και της διάσωσης.

Ο σύλλογος σχεδιάζει η μεταφορά της κατσίκας στην Αθήνα, ώστε να έχει την ευκαιρία για μια ζωή χωρίς πόνο και ζητά τη στήριξη των πολιτών για την κάλυψη των πρώτων κτηνιατρικών εξόδων και της μεταφοράς.

