Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να παραδώσουν δύο από τα σημαντικότερα κέντρα διοίκησης του ΝΑΤΟ -στη Νάπολη της Ιταλίας και στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια- σε Ευρωπαίους αξιωματικούς, δήλωσε στρατιωτική πηγή στο Reuters, τη Δευτέρα.
Η κίνηση συμβαδίζει με τις απαιτήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, οι ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική τους ασφάλεια.
Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ζητήσει να μετατραπεί η στρατιωτική συμμαχία, που επί μακρόν κυριαρχείται από τις ΗΠΑ, σε ένα «ΝΑΤΟ με ευρωπαϊκή ηγεσία».
