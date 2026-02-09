Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να παραδώσουν δύο από τα σημαντικότερα κέντρα διοίκησης του ΝΑΤΟ -στη Νάπολη της Ιταλίας και στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια- σε Ευρωπαίους αξιωματικούς, δήλωσε στρατιωτική πηγή στο Reuters, τη Δευτέρα.

Η κίνηση συμβαδίζει με τις απαιτήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, οι ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική τους ασφάλεια.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ζητήσει να μετατραπεί η στρατιωτική συμμαχία, που επί μακρόν κυριαρχείται από τις ΗΠΑ, σε ένα «ΝΑΤΟ με ευρωπαϊκή ηγεσία».



Πηγή: skai.gr

