Ραούλ Κάστρο: Από την επανάσταση του 1959 στο στόχαστρο των ΗΠΑ

Ο Ραούλ Κάστρο, ο 94χρονος αδελφός του επαναστάτη ηγέτη Φιντέλ Κάστρο, βρέθηκε στο στόχαστρο των αμερικανικών αρχών μετά την απαγγελία κατηγοριών από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την κατάρριψη, το 1996, αεροσκαφών της οργάνωσης Brothers to the Rescue.

Τα επαναστατικά χρόνια

Γεννημένος το 1931, ο Ραούλ Κάστρο υπήρξε βασικός ηγέτης, δίπλα στον μεγαλύτερο αδελφό του Φιντέλ, στον αντάρτικο αγώνα που ανέτρεψε το 1959 τον υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ δικτάτορα Φουλχένσιο Μπατίστα και οδήγησε στην κομμουνιστική επανάσταση στην Κούβα.

Για δεκαετίες υπηρέτησε ως υπουργός Άμυνας της χώρας, οικοδομώντας ισχυρή επιρροή στον στρατό και στον κρατικό μηχανισμό. Μεταξύ άλλων, συνέβαλε στην απόκρουση της αμερικανικής εισβολής στον Κόλπο των Χοίρων το 1961 και επέβλεψε στρατιωτικές επιχειρήσεις της Κούβας στο εξωτερικό, κυρίως στην Αφρική.

Η πολιτική άνοδος

Η πολιτική του άνοδος επιταχύνθηκε όταν ο Φιντέλ Κάστρο ασθένησε το 2006. Ο Ραούλ ανέλαβε αρχικά καθήκοντα υπηρεσιακού προέδρου και στη συνέχεια εξελέγη επίσημα πρόεδρος το 2008.

Μετά τον θάνατο του Φιντέλ το 2016, παρέμεινε η κυρίαρχη πολιτική φυσιογνωμία της χώρας, διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις ότι η απουσία του ιστορικού ηγέτη θα αποσταθεροποιούσε το κομμουνιστικό καθεστώς.

Ο τελευταίος ισχυρός παράγοντας της επανάστασης

Ο Ραούλ Κάστρο παρέμεινε πρόεδρος έως το 2018. Ακόμη και μετά την αποχώρησή του από την προεδρία, διατήρησε τον τιμητικό τίτλο του «στρατηγού του στρατού» και συνέχισε να ασκεί σημαντική επιρροή στο Κομμουνιστικό Κόμμα, στις ένοπλες δυνάμεις και στους κρατικούς θεσμούς.

Ο σημερινός πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ θεωρείται ότι εξακολουθεί να βασίζεται στις συμβουλές του για κρίσιμες αποφάσεις.

Τον Δεκέμβριο του 2025, ο Κάστρο πρότεινε την αναβολή του συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος που επρόκειτο να επιλέξει τον διάδοχο του Ντίας-Κανέλ, επικαλούμενος τη βαθιά οικονομική κρίση της χώρας. Η πρόταση εγκρίθηκε ομόφωνα από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Η τελευταία δημόσια εμφάνισή του έγινε την 1η Μαΐου στην Αβάνα, κατά τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Φορώντας στρατιωτική στολή, παρέλασε δίπλα στον Ντίας-Κανέλ και άλλους αξιωματούχους, ωστόσο φαινόταν καταβεβλημένος και αναγκάστηκε να καθίσει αιφνιδίως κατά τη διάρκεια της τελετής.



Πηγή: skai.gr

