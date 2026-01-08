Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σε εκκλησία στη Σολτ Λέικ Σίτι, στην πολιτεία Γιούτα (δυτικά), όταν έπειτα απο διαπληκτισμό κάποιος άνοιξε πυρ εν μέσω κηδείας, μεταδίδει ο ABC 4, τοπικός τηλεοπτικός σταθμός που ανήκει στο εθνικό δίκτυο ABC News, επικαλούμενος την αστυνομία.

Η αστυνομία έλαβε κλήση για πυροβολισμούς λίγο μετά τις 7:30 μ.μ. τοπική ώρα στην εκκλησία Church of Jesus Christ of Latter-day Saints στην οδό Redwood Road.

Η αστυνομία ανέφερε ότι στην εκκλησία γινόταν κηδεία όταν ξέσπασε καβγάς στο πάρκινγκ και ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Από τα θύματα που επέζησαν, τρία βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και τρία σε άγνωστη κατάσταση.

Τουλάχιστον ένας ύποπτος στην Church of Jesus Christ of Latter-day Saints έχει διαφύγει και αναζητείται, ανέφερε η αστυνομία, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης. Δεν είναι ακόμη σαφές αν υπάρχουν και άλλοι δράστες στο επεισόδιο.

BREAKING: DEADLY SHOOTING NEAR LDS CHURCH IN 🇺🇸SALT LAKE CITY🚨



At least two people are dead and three injured following a shooting near an LDS Church on Redwood Road in Salt Lake City, Utah. Emergency responders confirmed casualties as police secured the area. Investigation… pic.twitter.com/jUq7vmGaWM — Info Room (@InfoR00M) January 8, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.