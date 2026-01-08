Οι ΗΠΑ αποσύρονται από συνθήκη και επιστημονική επιτροπή αναφοράς για το κλίμα

Ο αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να αποσύρει τις ΗΠΑ από συνθήκη και επιστημονική συνθήκη αναφοράς για το κλίμα, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος χθες Τετάρτη.

Η απόφαση, που εγγράφεται στο πλαίσιο της αποχώρησης της χώρας από άλλους 64 διεθνείς οργανισμούς που «δεν εξυπηρετούν τα αμερικανικά συμφέροντα», προστίθεται στην αποχώρηση της χώρας από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, η οποία αναγγέλθηκε ήδη την ημέρα της επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο κ. Τραμπ υπέγραψε χθες Τετάρτη εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο δίνει διαταγή οι ΗΠΑ να αποσυρθούν από 66 διεθνείς οργανισμούς, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος μέσω X.

AMERICA FIRST 🇺🇸



Today, President Donald J. Trump signed a Presidential Memorandum directing the withdrawal of the United States from 66 international organizations that no longer serve American interests including:



🔴35-non UN organizations

🔴31 UN entities pic.twitter.com/72pTyV811N — The White House (@WhiteHouse) January 7, 2026

Η αμερικανική προεδρία διευκρίνισε πως ανάμεσά τους είναι 31 οργανισμοί που ανήκουν στο σύστημα του ΟΗΕ.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, πριν από σχεδόν έναν χρόνο, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος εφαρμόζει το όραμά του, που συνοψίζεται στη φράση «πρώτα η Αμερική».

Όπως και κατά την πρώτη του θητεία, αποφάσισε να αποσύρει τις ΗΠΑ, πέρα από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, από την UNESCO, την εκπαιδευτική, επιστημονική και επιμορφωτική οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών, στην οποία είχε επιστρέψει η Ουάσιγκτον επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν. Ακόμη, βρόντηξε την πόρτα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Η κυβέρνηση Τραμπ μείωσε επίσης δραστικά την αμερικανική βοήθεια στο εξωτερικό, ακρωτηριάζοντας έτσι τους προϋπολογισμούς διάφορων υπηρεσιών του ΟΗΕ, που αναγκάστηκαν κατά συνέπεια να μειώσουν τις δραστηριότητές τους, όπως ιδίως η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα.

Και, στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης τον Σεπτέμβριο, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ευρεία επίθεση εναντίον του ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.