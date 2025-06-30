Λογαριασμός
Τρόμος και κατολισθήσεις από σεισμό 4,6 Ρίχτερ στη Νάπολη - Ο ισχυρότερος των τελευταίων δεκαετιών - Βίντεο

Πρόκειται για την ισχυρότερη δόνηση των τελευταίων σαράντα ετών, σε μια ιδιαιτέρα σεισμογενή περιοχή - Πολλοί κάτοικοι βγήκαν από τα σπίτια τους

Κατολίσθηση

Σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης, στις 12.47 τοπική ώρα.

Πρόκειται για την ισχυρότερη δόνηση των τελευταίων σαράντα ετών, σε μια ιδιαιτέρα σεισμογενή περιοχή και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν υπάρχουν τραυματίες ή  υλικές ζημιές.

Κάμερα «έπιασε» φαινόμενα κατολίσθησης στο νησί Πεννάτα, απέναντι από την πόλη Μπάκολι.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 5 χιλιομέτρων.

Σημειώνεται, πολλοί κάτοικοι βγήκαν από τα σπίτια και τα γραφεία τους ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία των τρένων, στην περιοχή της Νάπολης, για προληπτικούς λόγους. 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

