Σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης, στις 12.47 τοπική ώρα.

Πρόκειται για την ισχυρότερη δόνηση των τελευταίων σαράντα ετών, σε μια ιδιαιτέρα σεισμογενή περιοχή και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν υπάρχουν τραυματίες ή υλικές ζημιές.

Κάμερα «έπιασε» φαινόμενα κατολίσθησης στο νησί Πεννάτα, απέναντι από την πόλη Μπάκολι.

A portion of the islet (Punta Pennata) in Bacoli collapsed into the sea after the earthquake.



A magnitude 4.6 hit 16 KM west of Napoli, Italy at 12.47 PM (Rome time) on June 30, 2025 (approximately 1 hour ago). The tremor was felt widely around Naples.#Terremoto pic.twitter.com/qzfMjSjh3e — RenderNature (@RenderNature) June 30, 2025

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 5 χιλιομέτρων.

Σημειώνεται, πολλοί κάτοικοι βγήκαν από τα σπίτια και τα γραφεία τους ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία των τρένων, στην περιοχή της Νάπολης, για προληπτικούς λόγους.

#Italy #Naples: Due to the earthquake of magnitude 4.6, the coast of the islet of Pennata gave way pic.twitter.com/ivz3AAjgSh — BREAKING NEWS (@fabio1971121971) June 30, 2025

