Ο Κιθ Κέλογκ παραβρέθηκε σε εκδήλωση της ιρανικής αντιπολίτευσης στο Παρίσι

Ο απεσταλμένος του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ ήταν σήμερα στο Παρίσι, όπου και παραβρέθηκε σε μία εκδήλωση της ιρανικής αντιπολίτευσης (NCRI) σύμφωνα με τηλεοπτικά στιγμιότυπα που δημοσιοποίησε η NCRI.

Η αναφερόμενη αντιπολιτευτική ομάδα έχει την έδρα της στη γαλλική πρωτεύουσα.

Ο απόστρατος αντιστράτηγος, που έχει επιλεγεί να υπηρετήσει ως εκπρόσωπος του Τραμπ για την Ουκρανία και τη Ρωσία, ακύρωσε μία επίσκεψή του στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες νωρίτερα μέσα στο μήνα, μέχρι την επίσημη προεδρική ορκωμοσία του Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου.

Ο ίδιος, έχει προηγούμενα εκφωνήσει ομιλίες σε εκδηλώσεις της NCRI, με την πιο πρόσφατη το Νοέμβριο, αλλά η παρουσία του στο Παρίσι, ακόμη και σε προσωπικό επίπεδο, αφήνει να εννοηθεί ότι η νέα αμερικανική κυβέρνηση ακούει τις απόψεις της αναφερόμενης αντιπολιτευτικής ομάδας του Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

