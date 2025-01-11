Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν το Σάββατο όταν συγκρούστηκαν μεταξύ τους δύο τραμ στο Στρασβούργο.

Η νομαρχία αναφερει ότι τουλαχιστον 20 τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση. Η δήμαρχος της πόλης τόνισε ότι δεν υπάρχει νεκρός.

Το ατύχημα έγινε στις 15:35 (τοπική ώρα, 16:35 στην Ελλάδα) μέσα σε τούνελ όταν ένα από τα τραμ συγκρούστηκε με το δεύτερο, που ήταν ακινητοποιημένο πολύ κοντά στον κεντρικό σταθμό του Στρασβούργου.

Επιβάτης που ήταν μέσα σε τραμ είπε ότι έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλο. «Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, τα παράθυρα έσπασαν και άνοιξαν και έπεσαν οι πόρτες. Ο κόσμος φώανζε, άλλοι βοηθούσαν τους τραυματίες», ανέφεραν.

Βίντεο από το σημείο καταγράφουν τις στιγμές πανικού που επικράτησαν στο σημείο.

🇫🇷🚨 JUST IN: Two trams have collided in Strasbourg, France, at the city’s train station!



According to police sources, the incident left between 20 and 30 people injured. Reports from locals indicate that five individuals are in critical condition.#France #Accident pic.twitter.com/0Xg46HKGdL — Global War Report. (@GlobeWarReport) January 11, 2025

Major incident in the French city of Strasbourg, where two trams have collided head-on. pic.twitter.com/WEJEpLxv3b — The Logical Lense 🔎 (@Geopoli24) January 11, 2025

Πηγή: skai.gr

