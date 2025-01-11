Λογαριασμός
Σοβαρό ατύχημα με σύγκρουση τραμ στο Στρασβούργο: Τουλάχιστον 50 τραυματίες - Δείτε βίντεο

Πολλοί από τους τραυματίες χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο - Το ατύχημα συνέβη κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό, ευτυχώς χωρίς κανέναν νεκρό

UPDATE: 19:00
Στρασβούργο

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν το Σάββατο όταν συγκρούστηκαν μεταξύ τους δύο τραμ στο Στρασβούργο

Η νομαρχία αναφερει ότι τουλαχιστον 20 τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση. Η δήμαρχος της πόλης τόνισε ότι δεν υπάρχει νεκρός.

Το ατύχημα έγινε στις 15:35 (τοπική ώρα, 16:35 στην Ελλάδα)  μέσα σε τούνελ όταν ένα από τα τραμ συγκρούστηκε με το δεύτερο, που ήταν ακινητοποιημένο πολύ κοντά στον κεντρικό σταθμό του Στρασβούργου.

Επιβάτης που ήταν μέσα σε τραμ είπε ότι έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλο. «Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, τα παράθυρα έσπασαν και άνοιξαν και έπεσαν οι πόρτες. Ο κόσμος φώανζε, άλλοι βοηθούσαν τους τραυματίες», ανέφεραν.

Βίντεο από το σημείο καταγράφουν τις στιγμές πανικού που επικράτησαν στο σημείο.

