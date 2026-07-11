Ιράν: Δεν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις μέχρι οι ΗΠΑ αναθεωρήσουν τις θέσεις τους

Το Ιράν διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες υπαναχωρήσουν από τις θέσεις τους, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Fars, επικαλούμενο πηγή με γνώση της κατάστασης.

Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του προκατόχου και πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ αποτελεί «απαίτηση του έθνους» και «πρέπει οπωσδήποτε» να πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με γραπτό μήνυμα που δημοσιεύθηκε στον λογαριασμό του στο Telegram.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εξέδωσε το μήνυμα με αφορμή τις τελετές κηδείας για τον πατέρα του, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μήνες μετά τον θάνατό του, που επήλθε κατά τις αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές της 28ης Φεβρουαρίου.

«Δεσμευόμαστε να εκδικηθούμε το αίμα του μάρτυρα ηγέτη και όλων των μαρτύρων αυτού του πολέμου από τους εγκληματίες και ατιμασμένους δολοφόνους», ανέφερε ο Χαμενεΐ στο μήνυμά του.

Αραγτσί: Η Τεχεράνη τήρησε τον λόγο της απέναντι στις ΗΠΑ

Το Ιράν «τήρησε τον λόγο» του απέναντι στις ΗΠΑ μετά την υπογραφή πρωτοκόλλου συμφωνίας για εκεχειρία, για την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τελείωσε, σημείωσε νωρίτερα σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

«Μέχρι στιγμής, το Ιράν έχει τηρήσει τον λόγο του», ανέφερε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο Αραγτσί, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον για "παραβίαση" της εκεχειρίας επειδή επανέφερε τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος του Ιράν.

«Η παραβίαση αυτή προστίθεται σε άλλες παραβιάσεις και λάθος βήματα που έχουν κάνει οι ΗΠΑ. Ας κοιτάξουμε τα πράγματα κατάματα: δεν μπορεί να υπάρξει σεβασμός αν δεν είναι αμοιβαίος», πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.

Τραμπ: «Χίλιοι πύραυλοι στοχεύουν το Ιράν αν προσπαθήσουν να με δολοφονήσουν»

Νέο απειλητικό μήνυμα εναντίον του Ιράν έστειλε στο μεταξύ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός να αποδεκατίσει και να καταστρέψει πλήρως όλες τις περιοχές του Ιράν, στην περίπτωση που αποπειραθεί «να δολοφονήσει τον εν ενεργεία πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social:

Χίλιοι πύραυλοι είναι ήδη οπλισμένοι, έτοιμοι για εκτόξευση και στοχεύουν την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Χιλιάδες ακόμη θα ακολουθήσουν αμέσως, εάν η ιρανική κυβέρνηση υλοποιήσει την απειλή που έχει διατυπωθεί επανειλημμένα σε διάφορα μέρη του κόσμου να δολοφονήσει ή να επιχειρήσει να δολοφονήσει τον εν ενεργεία Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής — δηλαδή εμένα! Οι σχετικές διαταγές έχουν ήδη δοθεί και οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ είναι απολύτως έτοιμες, πρόθυμες και ικανές, για χρονικό διάστημα ενός έτους — με δυνατότητα παράτασης — να ισοπεδώσουν και να καταστρέψουν ολοκληρωτικά κάθε περιοχή του Ιράν. Δόξα στον Αλλάχ! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

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