Πτήση τρόμου στις ΗΠΑ: Αεροπλάνο «βούτηξε» 15.000 πόδια σε 3 λεπτά

Τον απόλυτο τρόμο έζησαν πρόσφατα οι επιβάτες πτήσης της American Airlines, από το Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας με προορισμό το αεροδρόμιο του Γκέινσβιλ στη Φλόριντα.

Ξαφνικά, το αεροσκάφος άρχισε να χάει απότομα ύψος, κάνοντας μια μεγάλη «βουτιά» ενώ μέσα στην καμπίνα έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου και επικράτησε πανικός.

Μέσα σε μόλις τρια λεπτά το αεροπλάνο κατέβηκε 15.000 πόδια (5 χιλιόμετρα) ενώ τα δεδομένα πτήσης έδειξαν κάθοδο συνολικά 20.000 ποδιών μέσα σε διάστημα 11 λεπτών.

«Ταξιδεύω συχνά με αεροπλάνο. Ήταν πολύ τρομακτικό. Συγχαρητήρια στο εκπληκτικό πλήρωμα και τους πιλότους της πτήσης American Air 5916. Οι φωτογραφίες δεν μπορούν να αποτυπώσουν τη μυρωδιά καμένου και τους ισχυρούς κρότους», έγραψε σε ανάρτησή του ο καθηγητής Harrison Hove, ο οποίος επέβαινε στην πτήση και χαρακτήρισε το περιστατικό «τρομακτικό».

I’ve flown a lot. This was scary. Kudos to our amazing flight crew- cabin staff and pilots on @AmericanAir 5916. The photos cannot capture the burning smell, loud bang or ear pops. Good to be on the ground. #AA5916 #CLT #GNV pic.twitter.com/P8pPrvOQDQ