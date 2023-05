Πτήση του τρόμου στην Κορέα: Άνοιξε η πόρτα αεροπλάνου στον αέρα – 9 άτομα στο νοσοκομείο (βίντεο)

Στιγμές τρόμου έζησαν οι επιβάτες πτήσης της εταιρίας Asiana Airlines στη Νότια Κορέα, όταν άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του αεροπλάνου, ενώ αυτό βρισκόταν ακόμα στον αέρα.

Το απίστευτο συμβάν συνέβη λίγο πριν το αεροσκάφος προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της πόλης Ντέγκου.

Door of Asiana Airlines plane opens in mid-air just before landing in South Korea; 9 people taken to hospital with breathing difficulties pic.twitter.com/rUI6LTRihj