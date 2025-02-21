Ο Μασκ υπόσχεται να «διορθώσει» το X στον απόηχο της δημοτικότητας του Ζελένσκι

Ο Ίλον Μασκ θέλει να «διορθώσει» το εργαλείο ελέγχου ισχυρισμών του Χ, «fact checking», ως απάντηση σε δημοσκοπήσεις που διαψεύδουν τον ισχυρισμό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, πως ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι βαθιά αντιδημοφιλής στη χώρα του.

Ο Μασκ ισχυρίζεται, μετά τις επιθέσεις που έκανε ο Τραμπ στον Ζελένσκι, πως η λειτουργία των σημειώσεων κοινότητας «community notes» της πλατφόρμας του, επηρεάζεται από κυβερνήσεις και μέσα ενημέρωσης και για αυτό θα κάνει και άλλες αλλαγές στη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωση.

Ο δισεκατομμυριούχος έκανε τον ισχυρισμό αυτό αναδημοσιεύοντας έναν ποστ από ανώνυμο ακροδεξιό λογαριασμό που αμφισβητεί την αξιοπιστία μιας ουκρανικής εταιρείας δημοσκοπήσεων που συνεργάζεται με την Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης των Ηνωμένων Πολιτειών (USAID).

«Αν ο Ζελένσκι πραγματικά ήταν αγαπητός στο λαό της Ουκρανίας, θα έκανε εκλογές. Ξέρει ότι θα έχανε με συντριβή, παρά το γεγονός ότι έχει καταλάβει τον έλεγχο ΟΛΩΝ των ουκρανικών μέσων ενημέρωσης, οπότε ακύρωσε τις εκλογές», δήλωσε ο Μασκ στο X, ενώ μοιράστηκε τον ανυπόστατο ισχυρισμό ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι η αποδοχή του Ζελένσκι είναι μόλις 4%.

«Η πραγματικότητα είναι πως ο λαός της Ουκρανίας τον περιφρονεί, γι' αυτό και αρνήθηκε να διεξάγει εκλογές», σημείωσε ο στενός συνεργάτης του Τραμπ, αναφερόμενος στην απόφαση του Ζελένσκι να αναστείλει τις εκλογές μετά την κήρυξη στρατιωτικού νόμου.

«Προκαλώ τον Ζελένσκι να διεξάγει εκλογές και να το αντικρούσει αυτό. Αλλά δεν θα το κάνει», σημείωσε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX, ο οποίος είναι ένας από τους ισχυρότερους συμμάχους του Τραμπ ως επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE), δεν παρείχε αποδείξεις για χειραγώγηση του συστήματος σημειώσεων της κοινότητας του X, που ισχυρίζεται πως υπάρχει.

Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη, ο Τραμπ αποκάλεσε τον Ζελένσκι «δικτάτορα», αφού ο Ουκρανός ηγέτης απέρριψε τους ισχυρισμούς του ότι το Κίεβο ευθύνεται για τον πόλεμο και εξέφρασε ανησυχίες για τον παραγκωνισμό του στις διαπραγματεύσεις της Ουάσινγκτον με τη Μόσχα.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Ζελένσκι είναι «πολύ χαμηλά» στις δημοσκοπήσεις στη χώρα του, επαναλαμβάνοντας έναν προηγούμενο ισχυρισμό ότι είχε ποσοστό αποδοχής μόλις 4%.Ωστόσο, δε δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε από το Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας του Κιέβου την Τετάρτη, το 57% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι εμπιστεύεται τον Ζελένσκι, με το ποσοστό αυτό να αυξημένο κατά 5 μονάδες σε σχέση με τον Δεκέμβριο.

Η δημοτικότητα του Ουκρανού ηγέτη, ωστόσο, έχει μειωθεί όσο διαρκεί ο πόλεμος, πέφτοντας από 90% τον Μάρτιο του 2022 σε 64% τον περασμένο Φεβρουάριο, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου.

Σημειώνεται πως από τότε που ανέλαβε τον έλεγχο του X (πρώην Twitter), το 2022, ο Μασκ έχει επικριθεί έντονα για το γεγονός ότι επέτρεψε, και σε ορισμένες περιπτώσεις προώθησε, την παραπληροφόρηση στην πλατφόρμα.

