Ουκρανία: Κυρώσεις για τον Ποροσένκο ζητά το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας

Ο Ουκρανός πρώην πρόεδρος Πέτρο Ποροσένκο ανακοίνωσε σήμερα ότι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας ενέκρινε την επιβολή κυρώσεων σε βάρος του, κατηγορώντας τον νυν αρχηγό του κράτους Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι υπονομεύει την εθνική ενότητα.

«Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας υιοθέτησε μια αντισυνταγματική και πολιτικά υποκινούμενη απόφαση για επιβολή κυρώσεων σε βάρος μου, του Πέτρο Ποροσένκο ως ηγέτη της αντιπολίτευσης και 5ου Προέδρου (της χώρας)», αναφέρει σε δήλωσή του.

Στο καθιερωμένο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο δημοσιοποιήθηκε απόψε, ο Ζελένσκι ανέφερε πως το Συμβούλιο έλαβε αποφάσεις, προειδοποιώντας ότι όποιος έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια πρέπει να λογοδοτήσει, χωρίς να κατονομάσει τον Ποροσένκο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

