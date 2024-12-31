Λογαριασμός
Το Τόκιο και η Σεούλ υποδέχονται τη νέα χρονιά με καμπάνες - Δείτε βίντεο

Οι εορτασμοί της Πρωτοχρονιάς στη Νότια Κορέα θα εκλείπουν φέτος, αφού 179 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα Jeju Air Boeing 737 προσγειώθηκε στις 29/12

Πρωτοχρονιά

Πλήθη συγκεντρώθηκαν γύρω από τον ναό Tokudai-ji στο Τόκιο, όπου η καμπάνα χτύπησε για να γιορτάσουν την έναρξη του 2025.

Άνθρωποι φαίνονται να περπατούν μέχρι το ναό και να προσεύχονται για το επόμενο έτος - μια παράδοση παραμονής Πρωτοχρονιάς στην Ιαπωνία.

Και η Νότια Κορέα υποδέχτηκε το νέο έτος.

Οι εορτασμοί της Πρωτοχρονιάς στη Νότια Κορέα θα εκλείπουν φέτος, αφού 179 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα Jeju Air Boeing 737 προσγειώθηκε στις 29 Δεκεμβρίου.

Η Μητροπολιτική Κυβέρνηση της Σεούλ είπε ότι το ετήσιο σόου της θα πραγματοποιηθεί χωρίς παραστάσεις.

