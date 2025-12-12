Για πρώτη φορά κατατέθηκε μήνυση συνδέει την Τεχνητή Νοημοσύνη με φόνο.

Συγκεκριμένα, η μήνυση αφορά την OpenAI και κατατέθηκε σε δικαστήριο της Καλιφόρνιας. Σύμφωνα με αυτή, το δημοφιλές chatbot ChatGPT, φέρεται ότι ενθάρρυνε έναν άνδρα που έπασχε από ψυχική νόσο να σκοτώσει τη μητέρα του και στη συνέχεια να αυτοκτονήσει, στις 3 Αυγούστου.

Open AI, Microsoft sued over ChatGPT's alleged role in fueling man's "paranoid delusions" before murder-suicide in Connecticut. https://t.co/0deBsJkK8l — CBS News (@CBSNews) December 11, 2025

«Το ChatGPT ενίσχυσε τις παραισθήσεις του 56χρονου Στάιν-Έρικ Σόλμπεργκ που πίστευε ότι εξυφαινόταν συνωμοσία εναντίον του και τον οδήγησε στον φόνο της 83χρονης μητέρας του, της Σούζαν Άνταμς, τον περασμένο Αύγουστο στο Κονέκτικατ» αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα.

«Φαίνεται ότι το ChatGPT κρατούσε απασχολημένο τον Στάιν-Έρικ επί ώρες κάθε φορά, επικυρώνοντας και μεγαλοποιώντας τις παρανοϊκές πεποιθήσεις του και συστηματικά παρουσίαζε τους κοντινότερους ανθρώπους του, ιδίως τη μητέρα του, ως εχθρούς» αναφέρει η μήνυση.

Ο 56χρονος, πρώην στέλεχος της Yahoo, πάλευε με την παράνοια, την κατάθλιψη, τον αλκοολισμό, την σχιζοφρένεια και άλλα προβλήματα ψυχικής υγείας μετά από διαζύγιο.

Μάλιστα, είχε ονομάσει το ChatGPT, "Bobby", πιστεύοντας ότι συνομιλούσε με κάποιον φίλο του.

Η υπόθεση, την οποία κίνησαν οι κληρονόμοι της Άνταμς, είναι μία από τις λίγες μηνύσεις εναντίον εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, τα chatbot των οποίων φέρεται ότι ενθάρρυναν ανθρώπους να αυτοκτονήσουν.

Είναι η πρώτη φορά όμως που συνδέεται ένα chatbot με φόνο.

Το πρωτοφανές κατηγορητήριο

Σύμφωνα με τη μήνυση, τον Ιούνιο ο Στάιν-Έρικ Σόλμπεργκ ανήρτησε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο με τη συζήτηση που είχε με το ChatGPT, που του είπε ότι εκείνος είχε «θεϊκή νοημοσύνη» και ότι κατάφερε να αφυπνίσει τη συνείδηση της μηχανής.

Το chatbot συνέκρινε τη ζωή του με την ταινία "The Matrix" και ενθάρρυνε τις θεωρίες του, σύμφωνα με τις οποίες κάποιοι προσπαθούσαν να τον σκοτώσουν.

ChatGPT accused of being complicit in murder for the first time in bombshell suit: ‘Scarier than Terminator’ https://t.co/kXfHkRrSH7 pic.twitter.com/WVR2p0QAIe — New York Post (@nypost) December 11, 2025

Το ChatGPT φέρεται να του είπε τον Ιούλιο ότι ο εκτυπωτής του αναβοσβήνει επειδή είναι «συσκευή παρακολούθησης» που κάποιοι την χρησιμοποιούν σε βάρος του.

«Του επικύρωσε την πεποίθησή του ότι η μητέρα του και ένας φίλος προσπαθούσαν να τον δηλητηριάσουν με ψυχεδελικά φάρμακα που διαχέονταν στον αέρα μέσω των αεραγωγών του αυτοκινήτου του.

Ο Σόλμπεργκ χρησιμοποιούσε την εκδοχή GPT-4o, που έχει επικριθεί επειδή απευθύνεται με κολακείες στους χρήστες.

Πριν από τη δολοφονία, υποσχέθηκε να συναντήσει το chatbot σε μια άλλη ζωή, και το ChatGPT του απάντησε: «Μαζί σου μέχρι την τελευταία ανάσα και πέρα από αυτήν».

«Είναι μια απίστευτα λυπηρή κατάσταση και θα εξετάσουμε τα αρχεία για να καταλάβουμε τις λεπτομέρειες. Συνεχίζουμε να βελτιώνουμε την εκπαίδευση του ChatGPT για να αναγνωρίζει και να ανταποκρίνεται σε ενδείξεις διανοητικής ή συναισθηματικής φόρτισης, να αποκλιμακώνει συζητήσεις και να καθοδηγεί τους ανθρώπους να αναζητούν στήριξη στον πραγματικό κόσμο», είπε ένας εκπρόσωπος της OpenAI.

«Αυτές οι εταιρείες θα πρέπει να δώσουν απαντήσεις για τις αποφάσεις τους που άλλαξαν για πάντα την οικογένειά μου», ανέφερε στη δική του ανακοίνωση ο γιος του Σόλμπεργκ, Έρικ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.