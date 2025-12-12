Επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους τουλάχιστον ένα παιδί, τραυματίστηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή σε ουκρανική επιδρομή με drones στην Τβερ, περίπου 180 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μόσχας, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

CCTV camera registered the moment when a Ukrainian long-range OWA-UAV impacted a residential neighborhood in the Russian city of Tver tonight.



The drone likely fell off its course due to a malfunction or work of Russian electronic warfare systems. pic.twitter.com/7cK2zoFnUY December 12, 2025

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε συνολικά 90 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε διάφορες περιφέρειες και στη Μαύρη Θάλασσα, τα περισσότερα (63) στην Μπριάνσκ και τρία στην Τβερ, μεταξύ άλλων.

«Στην Τβερ, αντιμετωπίζονται οι συνέπειες της πτώσης συντριμμιών drone σε πολυκατοικία», ανέφερε μέσω Telegram ο προσωρινός κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας, ο Βιτάλι Καρόλεφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «έξι ενήλικοι και παιδί» τραυματίστηκαν κατά την επιδρομή και περίπου είκοσι κάτοικοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα λόγω ζημιών που υπέστη το ακίνητο.

Το επίσημο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι η πτώση συντριμμιών προκάλεσε σφοδρή πυρκαγιά σε διαμέρισμα και έσπασαν παράθυρα.

⚡️Drone reportedly hits apartment building in Russia's Tver, officials say 7 injured.



A drone explosion damaged the lower floors of a residential building in the Russian city of Tver on Dec. 12, injuring at least seven people, according to regional officials and local Telegram… — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) December 12, 2025

Η Ουκρανία υφίσταται σχεδόν καθημερινά αεροπορικά πλήγματα της Ρωσίας στο έδαφός της από τον Φεβρουάριο του 2022. Σε αντίποινα, διεξάγει επίσης σχεδόν καθημερινά επιδρομές με drones εναντίον στρατιωτικών και ενεργειακών υποδομών.

Χθες, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έκανε γνωστό ότι καταρρίφθηκαν πάνω από 300 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε μια από τις μαζικότερες ουκρανικές επιδρομές. Επηρεάστηκαν εκατοντάδες πτήσεις προς αεροδρόμια της Μόσχας.

