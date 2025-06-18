Το αεροσκάφος έκτακτης ανάγκης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ «πιάστηκε» να κάνει μια μυστηριώδη πτήση από τη Λουιζιάνα στο Μέριλαντ την Τρίτη.

Το Boeing E-4B «Nightwatch», γνωστό και ως «αεροπλάνο της Αποκάλυψης», χρησιμεύει ως ιπτάμενο διοικητήριο για βασικούς αξιωματούχους σε περιόδους κρίσης, ειδικά σχεδιασμένο για να επιβιώσει από μια πυρηνική επίθεση και να συντονίζει στρατιωτικές ενέργειες.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το αεροσκάφος απογειώθηκε από την πόλη Μπόσιερ στις 5:56 μ.μ. (ET), ταξίδεψε κατά μήκος της ακτής, έκανε κύκλο γύρω από τα σύνορα της Βιρτζίνια και της Βόρειας Καρολίνας, πριν προσγειωθεί στην Κοινή Βάση Άντριους στις 10:01 μ.μ.

Η αποστολή διήρκεσε πάνω από τέσσερις ώρες, προκαλώντας διάφορες εικασίες στο διαδίκτυο, ειδικά αφού οι χρήστες παρατήρησαν ένα διακριτικό σήμα που δεν είχαν ξαναδεί, το ORDER01, αντί για το συνηθισμένο ORDER6.

Ο στόλος τεσσάρων Boeing E-4B πραγματοποιεί πτήσεις ρουτίνας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους για να διατηρήσει την ετοιμότητα του στρατού.

Ωστόσο, ορισμένοι παρατηρητές υποστήριξαν ότι η αποστολή μπορεί να συνδέεται με την αυξημένη προεδρική ασφάλεια που παρατηρείται εν μέσω φόβων για πυρηνική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Οι εντάσεις έχουν αυξηθεί μετά από αναφορές ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να υποστηρίξει τις στρατιωτικές προσπάθειες του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, απαιτώντας την «άνευ όρων παράδοση» της Τεχεράνης.

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε δήλωσή του που διαβάστηκε από τηλεοπτικό παρουσιαστή την Τετάρτη ανέφερε ότι η χώρα του δεν θα δεχτεί την έκκληση του Τραμπ για άνευ όρων παράδοση.

Τουλάχιστον 224 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε μια εκστρατεία βομβαρδισμού την περασμένη εβδομάδα, με στόχο να διαταράξει τις πυρηνικές φιλοδοξίες της χώρας.

Το αεροσκάφος της Αποκάλυψης απογειώθηκε από την αεροπορική βάση Barksdale. Ωστόσο, το αεροσκάφος παραδοσιακά φυλάσσεται στην αεροπορική βάση Offutt στη Νεμπράσκα.

Το FlightAware δείχνει ότι το αεροσκάφος να απογειώθηκε για πρώτη φορά κοντά στο Window Rock της Αριζόνα στις 10:37 π.μ. την Τρίτη, ταξιδεύοντας προς τη βάση της Λουιζιάνα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αεροσκάφος μπορεί να σταθμεύσει σε άλλες βάσεις για επιχειρησιακή ετοιμότητα και για την υποστήριξη διαφόρων αποστολών.

Προηγούμενες αποστολές περιελάμβαναν τη μεταφορά πληρωμάτων της FEMA και τη λειτουργία ως διοικητικό κέντρο κατά τη διάρκεια του τυφώνα Opal το 1995.

Ένα αεροπλάνο φέρεται επίσης να χρησιμοποιήθηκε ως ασφαλές καταφύγιο για τον Πρόεδρο George W. Bush μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Ενώ ο σκοπός της αποστολής της Τρίτης είναι άγνωστος, καταγράφηκε λίγες ώρες πριν τις δηλώσεις του Χαμενεΐ.

Πηγή: skai.gr

