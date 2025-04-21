Προτάθηκε νέο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός Ισραήλ-Γάζας, λέει στο BBC πηγή της Χαμάς

Ανώτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς είπε στο BBC ότι μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου έχουν προτείνει μια νέα φόρμουλα για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, προβλέπεται ανακωχή διάρκειας πέντε έως επτά ετών, απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους στις ισραηλινές φυλακές, επίσημο τέλος του πολέμου και πλήρη απόσυρση των Ισραηλινών από τη Γάζα.

Μια ανώτερη αντιπροσωπεία της Χαμάς επρόκειτο να φτάσει στο Κάιρο για διαβουλεύσεις.

Η τελευταία εκεχειρία κατέρρευσε πριν από ένα μήνα, όταν το Ισραήλ ξανάρχισε να βομβαρδίζει τη Γάζα, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για την αποτυχία να συνεχιστεί η κατάπαυση πυρός.

Το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει το σχέδιο των μεσολαβητών.

Η Χαμάς θα εκπροσωπηθεί στις συζητήσεις στο Κάιρο από τον επικεφαλής του πολιτικού συμβουλίου της, Μοχάμεντ Νταργουίς, και τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαλίλ αλ-Χαγιά.

Η Χαμάς απέρριψε την τελευταία πρόταση του Ισραήλ, η οποία περιελάμβανε αίτημα για αφοπλισμό της Χαμάς με αντάλλαγμα εκεχειρία έξι εβδομάδων.

Το Σάββατο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι δεν θα τερματίσει τον πόλεμο πριν καταστραφεί η Χαμάς και επιστρέψουν όλοι οι όμηροι. Η Χαμάς ζήτησε από το Ισραήλ να δεσμευτεί να τερματίσει τον πόλεμο πριν απελευθερωθούν οι όμηροι.

Ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος που γνωρίζει τις συνομιλίες είπε στο BBC ότι η Χαμάς έχει δηλώσει την ετοιμότητά της να παραδώσει τη διακυβέρνηση της Γάζας σε οποιαδήποτε παλαιστινιακή οντότητα συμφωνηθεί "σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο". Ο αξιωματούχος είπε ότι αυτή θα μπορούσε να είναι η Παλαιστινιακή Αρχή (PA) με έδρα τη Δυτική Όχθη ή ένα νεοσύστατο διοικητικό όργανο.

Ο Νετανιάχου έχει αποκλείσει κάθε ρόλο της Παλαιστινιακής Αρχής στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας, η οποία κυβερνάται από τη Χαμάς από το 2007.

Αν και είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί η πιθανότητα επιτυχίας, η πηγή περιέγραψε την τρέχουσα προσπάθεια διαμεσολάβησης ως σοβαρή και είπε ότι η Χαμάς είχε επιδείξει «άνευ προηγουμένου ευελιξία».

Η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους - κυρίως άμαχους - και παίρνοντας 251 πίσω στη Γάζα ως ομήρους. Το Ισραήλ εξαπέλυσε μαζική στρατιωτική επίθεση ως απάντηση, η οποία έχει προκαλέσει τον θάνατο 51.240 Παλαιστίνιων - κυρίως πολιτών - σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς.

Κατά τα άλλα, η παλαιστινιακή πρεσβεία στο Κάιρο έδωσε εντολή στο προσωπικό της -που συντόνιζε τις εκκενώσεις από τη Γάζα σε αιγυπτιακά νοσοκομεία και διευκολύνει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας- να μετεγκατασταθεί με τις οικογένειές του στην αιγυπτιακή πόλη Arish, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

