Nέες ευκαιρίες από την ειρήνη Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν

ΕΕ και Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη Συμφωνία Ειρήνης μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν. Η Τουρκία βλέπει νέες ευκαιρίες στην περιοχή και εξέφρασε την ικανοποίησή της.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του χαρακτήρισε το βήμα που έγινε με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ «ως μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για την προώθηση της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας».

Πηγή: Deutsche Welle

Η ανακοίνωση επαινεί επίσης την κυβέρνηση Τραμπ για τη συμβολή της στη διαδικασία. «Μια ιστορική ευκαιρία αναδύθηκε για τον νότιο Καύκασο ώστε να επιτύχει ειρήνη και ευημερία. Ως Τουρκία θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στις προσπάθειες που αποσκοπούν στην αξιοποίηση αυτής της ευκαιρίας και θα υποστηρίξουμε τις προσπάθειες του αδελφού μας Αζερμπαϊτζάν», αναφέρει η ανακοίνωση.Χωρίς αμφιβολία, η συνάντηση του Προέδρου Τραμπ στην Ουάσιγκτον με τον Αζέρο Πρόεδρο Αλίγιεφ και τον Αρμένιο Πρωθυπουργό Νικόλ Πασινιάν ανοίγει μια νέα σελίδα στις στρατηγικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στον νότιο Καύκασο με την δημιουργία του Διαδρόμου για Διεθνή Ειρήνη και Ευημερία.Με τη συμφωνία αυτή, οι πρώην εχθροί Αζερμπαϊτζάν και η Αρμενία αποκαθιστούν τις σχέσεις τους και συνεργάζονται σε μεγάλα έργα.Νέες ευκαιρίες για την ΆγκυραΗ Άγκυρα διατηρεί εξαιρετικά καλές σχέσεις με το Μπακού, μάλιστα αυτοαποκαλούνται «ένα έθνος, δυο κράτη» συνεργάζονται στα πάντα, οικονομία, ενέργεια και τον στρατό.Με την Αρμενία τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Οι διπλωματικές σχέσεις της Άγκυρας με τη Γερεβάν είχαν διακοπεί από το 1993, ωστόσο άρχισαν να αποκαθίστανται από το 2021 με συμβολικές κινήσεις, όπως με την παρουσία του Πρωθυπουργού Πασινιάν στην τελετή επανεκλογής του προέδρου Ερντογάν το 2023.Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η χθεσινή συμφωνία προσέδωσε νέα δυναμική στην περιοχή, με την συνεργασία Αζερμπαϊτζάν- Αρμενίας, αύξησε την αμερικανική επιρροή στην περιοχή παραμερίζοντας τη Ρωσία και δημιούργησε νέες ευκαιρίες για την Άγκυρα.

