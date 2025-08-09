Λογαριασμός
Η Μόσχα καταδικάζει το ισραηλινό σχέδιο για διεύρυνση της στρατιωτικής επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας

Η Ρωσία απορρίπτει το ισραηλινό σχέδιο για επέκταση της επιχείρησης στη Γάζα, τονίζοντας πως ενέχει τον κίνδυνο να επιδεινωθεί η ανθρωπιστική κρίση

Κρεμλίνο Μόσχας τοπίο

Η Ρωσία καταδικάζει και απορρίπτει το σχέδιο του Ισραήλ για την επέκταση της στρατιωτικής επιχείρησης του στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο των Εξωτερικών.

“Η υλοποίηση αυτών των αποφάσεων και των σχεδίων που προκαλούν την καταδίκη και την απόρριψη εμπεριέχει τον κίνδυνο επιδείνωσης της ακραία δραματικής κατάστασης στον παλαιστινιακό θύλακα, που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της ανθρωπιστικής καταστροφής”, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή του το ίδιου υπουργείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Ρωσία Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας Μεσανατολικό στρατιωτική επιχείρηση διπλωματία
