Η απόφαση του Ισραήλ να αναλάβει τον πλήρη στρατιωτικό έλεγχο της Γάζας είναι «απολύτως απαράδεκτη», δήλωσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν στον Παλαιστίνιο ομόλογό του, Μαχμούντ Αμπάς, σε τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν από την Αίγυπτο όπου βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη, δήλωσε με έμφαση ότι η Τουρκία απορρίπτει την απόφαση της κυβέρνησης Νετανιάχου για ανάπτυξη του ισραηλινού στρατού στη Γάζα.

«Η κυβέρνηση του Νετανιάχου έκανε ένα νέο βήμα και ανακοίνωσε την πρόθεσή της να καταλάβει πλήρως τη Γάζα. Απορρίπτουμε αυτό το σχέδιο κατηγορηματικά. Το εν λόγω σχέδιο αποτελεί ένα νέο στάδιο της επεκτατικής και γενοκτονικής πολιτικής του Ισραήλ» ανέφερε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο ισλαμικός κόσμος πρέπει να αντιδράσει με αλληλεγγύη και να κινητοποιήσει τη διεθνή κοινότητα, λέγοντας: «Η Παλαιστίνη ανήκει στους Παλαιστινίους. Κάθε προσπάθεια που στοχεύει στην εκδίωξη των Παλαιστινίων από τα εδάφη τους είναι άκυρη και καταδικασμένη σε αποτυχία. Η Τουρκία και η Αίγυπτος θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε σε τέτοια σενάρια».

Μάλιστα, οι δύο υπουργοί αποφάσισαν να συγκαλέσουν σύνοδο του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας με αντικείμενο την αντιμετώπιση «των γενοκτονικών πολιτικών του Ισραήλ», όπως είπε.

Πηγή: skai.gr

