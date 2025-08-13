Προς τριμερή σύνοδο Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι έως τα τέλη της επόμενης εβδομάδας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης μεταξύ Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι «το συντομότερο έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας», σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το αμερικανικό CBS.

Ειδικότερα το CBS, επικαλούμενο δύο πηγές με γνώση των συνομιλιών, μεταδίδει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται για τον εντοπισμό τοποθεσίας που θα φιλοξενήσει τριμερή σύνοδο κορυφής Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι «το συντομότερο έως τα τέλη της επόμενης εβδομάδας».



Πηγή: skai.gr

