Δικαστική νίκη για τον Τραμπ: Μπορεί να μειώσει κατά δισ. δολάρια τα κονδύλια σε ξένη βοήθεια

Η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να μειώσει κατά δισ. δολάρια τα κονδύλια σε ξένη βοήθεια που ενέκρινε το Κογκρέσο για το τρέχον έτος, αποφάνθηκε αμερικανικό εφετείο σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Σε απόφαση με ψήφους 2-1 την Τετάρτη, το εφετείο ανέτρεψε προηγούμενη απόφαση ενός ομοσπονδιακού δικαστή της Ουάσιγκτον. Όπως σημειώνει το διεθνές πρακτορείο, η απόφαση αποτελεί σημαντική νίκη για την ευρύτερη προσπάθεια του Τραμπ να στερήσει τη χρηματοδότηση από προγράμματα που δεν έχουν την εύνοια της κυβέρνησής του. Οι επικριτές του Τραμπ ασκούν κριτική στην εκτεταμένη κατάληψη της εξουσίας από την εκτελεστική εξουσία.

