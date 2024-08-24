Δυο ηλικιωμένες, κάτοικοι Αριζόνας, εντοπίζονται δολοφονημένες στο βόρειο Μεξικό

Δυο ηλικιωμένες, μόνιμες κάτοικοι της αμερικανικής πολιτείας της Αριζόνας, εντοπίστηκαν δολοφονημένες μέσα στο αυτοκίνητο με το οποίο ταξίδευαν σε αυτοκινητόδρομο στη βόρεια μεξικανική πολιτεία Σονόρα, ανακοίνωσε η πολιτειακή εισαγγελία, προσθέτοντας ότι διενεργείται έρευνα για να βρεθούν και να συλληφθούν οι δράστες.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, οι δυο γυναίκες, η Ενεδίνα Ν., 72 ετών, και η Ουβαλδίνα Ν., 82 ετών, βρέθηκαν μέσα σε λευκό Nissan Pathfinder που είχε ανατραπεί και κειτόταν στο πλάι δρόμου χθες το πρωί.

Τα θύματα είχαν διπλή υπηκοότητα, αμερικανική και μεξικανική, διευκρίνισε πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στην πολιτειακή εισαγγελία.

Η περιοχή όπου βρέθηκαν νεκρές οι δυο γυναίκες, τμήμα δρόμου που συνδέει τις κοινότητες Σονόιτα και Καβόρκα, είναι διαβόητη καθώς εκεί δρουν βίαιες συμμορίες και γίνεται διακίνηση μεταναστών.

Τα θύματα κατάγονταν από την Καβόρκα, διευκρίνισαν οι εισαγγελικές αρχές.

Δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς και του στρατού του Μεξικού, που έσπευσαν στην περιοχή αφού έγινε γνωστή η διπλή δολοφονία, εντόπισαν μπλε ημιφορτηγό Ford F-150 σε μικρή απόσταση. Στο όχημα, που είχε αναφερθεί πρόσφατα ότι εκλάπη, βρέθηκαν πυρομαχικά και αυτόματο τουφέκι AK-47, πάντα σύμφωνα με την εισαγγελία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

