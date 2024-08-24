Γάζα: Τουλάχιστον 9 νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Τουλάχιστον εννιά Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους δυο παιδιά και γυναίκα, σκοτώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε βομβαρδισμούς του στρατού του Ισραήλ μέσα και γύρω από την πόλη Χαν Γιούνις (νότια) και στον καταυλισμό προσφύγων Αλ Νουσέιρατ, μεταδίδει το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Άλλοι τουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν, κατά το πρακτορείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

