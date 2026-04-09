Βόρεια Κορέα: Πυρηνικές δοκιμές με πυραύλους εξοπλισμένους με κεφαλές διασποράς

Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε ότι οι τελευταίες πυρηνικές δοκιμές της περιλάμβαναν πυραύλους εξοπλισμένους με κεφαλές διασποράς, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει το οπλοστάσιό της.

Η αναφορά των κρατικών μέσων ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας ήρθε μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του στρατού της Νότιας Κορέας ότι εντόπισε πολλαπλές εκτοξεύσεις πυραύλων από ανατολική παράκτια περιοχή της Βόρειας Κορέας -η δεύτερη σειρά εκτοξεύσεων μέσα σε δύο ημέρες.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας (KCNA) ανέφερε ότι οι δοκιμές διήρκεσαν τρεις ημέρες, ξεκινώντας από τη Δευτέρα, και περιλάμβαναν επίσης επιδείξεις αντιαεροπορικών όπλων, ηλεκτρομαγνητικών οπλικών συστημάτων και βομβών από ανθρακονήματα, σημειώνει το CNN.

Το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι οι πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν την Τετάρτη διένυσαν από 240 έως 700 χιλιόμετρα πριν καταλήξουν στη θάλασσα, ενώ εντοπίστηκε και τουλάχιστον ένα βλήμα που εκτοξεύθηκε την Τρίτη από περιοχή κοντά στην πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας, Πιονγιάνγκ.

Το KCNA ανέφερε ότι οι τελευταίες δοκιμές περιλάμβαναν επιδείξεις συστημάτων κεφαλών διασποράς τοποθετημένων στους βαλλιστικούς πυραύλους Hwasong-11, οι οποίοι έχουν πυρηνική ικανότητα και παρουσιάζουν ομοιότητες με τους ρωσικούς πυραύλους Iskander, καθώς είναι σχεδιασμένοι για πτήση σε χαμηλό ύψος και ελιγμούς που αποσκοπούν στην αποφυγή συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας.

Σύμφωνα με την αναφορά, οι εκτοξεύσεις επιβεβαίωσαν ότι ο πύραυλος μικρού βεληνεκούς, όταν φέρει τέτοιες κεφαλές, «μπορεί να μετατρέψει σε στάχτη οποιονδήποτε στόχο καλύπτει έκταση 6,5 έως 7 εκταρίων, με τη μέγιστη δυνατή ισχύ πυκνότητας».

Οι εκτοξεύσεις υπογραμμίζουν τη συνεχιζόμενη ένταση μεταξύ των δύο χωρών, αποδυναμώνοντας τις ελπίδες της Νότιας Κορέας για βελτίωση των σχέσεων.

Σε δήλωσή του το βράδυ της Τρίτης, ο Τζανγκ Κουμ Τσολ, πρώτος υφυπουργός του Υπουργείου Εξωτερικών της Πιονγιάνγκ, δήλωσε ότι η Νότια Κορέα θα παραμένει πάντοτε το «πιο εχθρικό κράτος» για τον Βορρά και χλεύασε τη φιλελεύθερη κυβέρνηση της Σεούλ για την προσπάθειά της να επανεκκινήσει τον διάλογο, χαρακτηρίζοντας τους αξιωματούχους της «ανόητους».

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, έχει ουσιαστικά διακόψει κάθε διπλωματική επαφή με τη Σεούλ και την Ουάσινγκτον μετά την κατάρρευση των πυρηνικών διαπραγματεύσεων με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ 9Donald Trump) το 2019, και έκτοτε έχει επιταχύνει την ανάπτυξη πυραύλων με πυρηνική ικανότητα που απειλούν συμμάχους των ΗΠΑ στην Ασία καθώς και την ίδια την αμερικανική επικράτεια.

Ο Κιμ έχει επίσης επιδιώξει στενότερες σχέσεις με τη Ρωσία, την Κίνα και άλλες χώρες που βρίσκονται σε αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια προσπάθεια να βγει από τη διεθνή απομόνωση και να ενισχύσει τη θέση του στην περιοχή. Τα κρατικά μέσα της Βόρειας Κορέας ανέφεραν ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Ουάνγκ Γι, θα φτάσει στη χώρα την Πέμπτη για διήμερη επίσκεψη, στο πλαίσιο του τελευταίου γύρου διπλωματικών επαφών μεταξύ των δύο χωρών.

Πηγή: skai.gr

