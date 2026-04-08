Η συμφωνία εκεχειρίας Ιράν-ΗΠΑ δυσαρεστεί το Ισραήλ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η κυβέρνηση Νετανιάχου εξέφρασε δυσάρεστη έκπληξη για τη 14ήμερη διακοπή των εχθροπραξιών, η οποία δεν εκτείνεται στο λιβανικό μέτωπο.

Μετά από καθυστέρηση, το γραφείο του Νετανιάχου χαιρέτισε τη συμφωνία, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στη διακυβέρνηση Τραμπ για την αντιμετώπιση της ιρανικής απειλής.

Τονίστηκε η σημασία του ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ και η παύση των ιρανικών βαλλιστικών επιθέσεων ως μέτρα ασφαλείας για την περιοχή.

Η 14ήμερη διακοπή των εχθροπραξιών εξέπληξε δυσάρεστα τα ισραηλινά κέντρα λήψεως αποφάσεων. Η κυβέρνηση Νετανιάχου καθιστά σαφές ότι η συμφωνία δεν εκτείνεται και στο λιβανικό μέτωπο.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Με καθυστέρηση τεσσάρων ωρών αφότου ανακοινώθηκε από τον Λευκό Οίκο η συμφωνία διακοπής των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, το ιδιαίτερο γραφείο του Βενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε την εξέλιξη, δηλώνοντας την εμπιστοσύνη της ισραηλινής πλευράς ότι η διακυβέρνηση Τραμπ θα διασφαλίσει πως το Ιράν θα πάψει να αποτελεί απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ, των ΗΠΑ και των άλλων χωρών της περιοχής, επισημαίνοντας ιδιαίτερα τη σημασία του ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ και την παύση των ιρανικών βαλλιστικών επιθέσεων.

Πηγή: Deutsche Welle

Δυσαρέσκεια στο ΙσραήλΩστόσο, πίσω από τις ευγενείς αυτές φραστικές διατυπώσεις, το αίσθημα που επικρατεί στο Ισραήλ δεν είναι θετικό, ούτε ως προς τις αποφάσεις του Λευκού Οίκου ούτε και ως προς τη διαχείριση της κατάστασης εκ μέρους της κυβέρνησης Νετανιάχου. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές διαρροές, τα τοπικά μέσα τονίζουν ότι ο Νετανιάχου πληροφορήθηκε από τον Πρόεδρο Τραμπ για την 14ήμερη διακοπή των πολεμικών επιχειρήσεων και τη μεθαυριανή έναρξη των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, λίγα μόλις λεπτά προτού μεταδοθεί η σχετική είδηση από το δίκτυο CNN και, όπως έχει αφεθεί να γίνει γνωστό, ανώτατοι αξιωματούχοι του IDF και των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας εξεπλάγησαν δυσάρεστα.Κατά κοινή ομολογία, και μετά από τις εκρηκτικές δημόσιες τοποθετήσεις/προειδοποιήσεις του Αμερικανού Προέδρου προς το καθεστώς της Τεχεράνης, η ισραηλινή πλευρά εκτιμούσε ότι το Ιράν δεν επρόκειτο να συμβιβαστεί με την απαίτηση της Ουάσιγκτον να αρθεί ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ, θεωρώντας μάλιστα ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις όχι μόνο δεν θα διακόπτονταν, αλλά απεναντίας, θα διευρύνονταν, μόλις θα εξέπνεε το σημερινό αμερικανικό τελεσίγραφο.Μάλιστα, το αρνητικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί ενίσχυσε τις επικρίσεις σε πολιτικό επίπεδο, με χαρακτηριστικότερη τη σημερινή τοποθέτηση του ηγέτη του κεντροαριστερού κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης , που χαρακτήρισε τη διαχείριση της κατάστασης εκ μέρους του Νετανιάχου ως τη «χειρότερη διπλωματική καταστροφή που γνώρισε το Ισραήλ μέχρι σήμερα», επειδή κυρίως η ισραηλινή πλευρά βρέθηκε σήμερα να δεσμεύεται από ένα μελλοντικό πλαίσιο εκεχειρίας και διμερών επαφών Ιράν-ΗΠΑ, χωρίς προηγουμένως το Ισραήλ να έχει λάβει μέρος στη διαμόρφωση των σημερινών νέων ισορροπιών και περιστάσεων.Το μέτωπο του ΛιβάνουΠαρ’ όλα αυτά, στην ανακοίνωση του ισραηλινού Πρωθυπουργικού Γραφείου τονίστηκε ρητά πως στο πλαίσιο των συνομιλιών που συμφωνήθηκε μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον «δεν περιλαμβάνεται το μέτωπο του Λιβάνου». Πρόκειται για μία επισήμανση που έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού του Πακιστάν, Σεμπχάζ Σαρίφ, που πρωτοστάτησε στη διαμεσολαβητική διαδικασία. Συγκεκριμένα, ο Σαρίφ τόνισε στη σχετική του ανακοίνωση ότι η διακοπή των εχθροπραξιών εκτείνεται «σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου».Παρότι η Χεζμπολάχ φρόντισε να διακόψει τις εκτοξεύσεις πυραύλων και drones κατά του βορείου Ισραήλ αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση της υπογραφής της συμφωνίας 14ήμερης διακοπής των εχθροπραξιών, το Ισραήλ αποφάσισε επί του πεδίου να εκδηλώσει τις προθέσεις του. Σήμερα το πρωί ο IDF εξέδωσε νέα εντολή εκκένωσης πληθυσμού στον νότιο Λίβανο και συνέχισε τις αεροπορικές επιδρομές, παρότι αργότερα σήμερα το μεσημέρι ο Πρόεδρος της Ιρανικής Εθνοσυνέλευσης, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι «εάν το λιβανικό μέτωπο δεν κλείσει, τότε οι ιρανικές επιθέσεις θα συνεχιστούν».

