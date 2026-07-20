Τσουκαλάς: «Η Λευκωσία δεν μπορεί να παραμένει η μόνη διαιρεμένη πρωτεύουσα της ΕΕ»

Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, τονίζει ότι η 20ή Ιουλίου αποτελεί ημέρα μνήμης, ευθύνης και διαρκούς διεκδίκησης.

Όπως επισημαίνει, πενήντα δύο χρόνια μετά το πραξικόπημα και την παράνομη τουρκική εισβολή, η συνεχιζόμενη κατοχή του 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει επιτέλους να τερματιστεί, υπογραμμίζοντας ότι «η Λευκωσία δεν μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί τη μοναδική διαιρεμένη πρωτεύουσα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο κ. Τσουκαλάς τονίζει ακόμη ότι ο τουρκικός στρατός οφείλει να αποχωρήσει από τα παρανόμως κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, υπογραμμίζει πως η μόνη αποδεκτή προοπτική είναι μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, με μια Κύπρο ελεύθερη, δημοκρατική και ανεξάρτητη, χωρίς κατοχικά στρατεύματα και αναχρονιστικά συστήματα εγγυήσεων.

Όπως σημειώνει, στόχος είναι μια Κύπρος στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, ανάπτυξης και ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τονίζει: «Δεν ξεχνάμε. Η ιστορική μνήμη αποτελεί πυξίδα για τη διεκδίκηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της σταθερότητας στην περιοχή».

Πηγή: skai.gr

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