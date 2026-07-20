Στη σύλληψη ενός 54χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 18 Ιουλίου 2026, όταν οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν στοχευμένο έλεγχο στον άνδρα και στη συνέχεια έρευνα στην κατοικία του. Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 1 κιλό και 495 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ένα δενδρύλλιο κάνναβης σε στάδιο ανάπτυξης, και μία ζυγαριά ακριβείας. Σε βάρος του 54χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή, διακίνηση και καλλιέργεια κάνναβης και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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