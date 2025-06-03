Ο Ρώσος αξιωματούχος ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε την Τρίτη ότι ο σκοπός της διεξαγωγής ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία είναι να διασφαλιστεί μια γρήγορη και ολοκληρωτική νίκη της Ρωσίας.

«Οι συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης δεν έχουν ως στόχο την επίτευξη συμβιβαστικής ειρήνης με τους παραληρηματικούς όρους κάποιου άλλου, αλλά για να διασφαλίσουν την ταχεία νίκη μας και την πλήρη καταστροφή του νεοναζιστικού καθεστώτος», ανέφερε στο Telegram.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η Μόσχα θα πάρει εκδίκηση για την ουκρανική επίθεση που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή σε ρωσικές βάσεις.

«Τα αντίποινα είναι αναπόφευκτα», είπε και πρόσθεσε:

«Ο Στρατός μας προχωρά μπροστά και θα συνεχίσει να προελαύνει. Ό,τι χρειάζεται να ανατιναχθεί θα ανατιναχθεί, και όσοι πρέπει να εξοντωθούν θα ανατιναχθούν.»

Πηγή: skai.gr

