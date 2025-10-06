Πανικός και τρόμος επικράτησε χθες, Κυριακή, στο πολυσύχναστο Croydon Park του Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, όταν ξαφνικά ένα άνδρας άρχισε να πυροβολεί από το παράθυρο του διαμερίσματός του αδιακρίτως σε ανθρώπους και αυτοκίνητα.

Ο δράστης, ένας 60χρονος ομογενής ο οποίος συνελήφθη μετά από μία επιχείρηση θρίλερ, κρατούσε ένα τουφέκι υψηλού διαμετρήματος και φέρεται να έριξε πάνω από 50 – 100 σφαίρες.

A 60-year-old man has been arrested after a number of shots were fired in the inner-west Sydney suburb of Croydon Park



The gunman is in hospital awaiting questioning pic.twitter.com/RdjuR2Wg2W — Clown Down Under 🤡 (@clowndownunder) October 6, 2025

Η περιοχή τέθηκε για αρκετή ώρα σε lockdown, μέχρι οι αστυνομικοί να συλλάβουν τον ένοπλο, ο οποίος είχε ταμπουρωθεί για δύο ώρες μέσα στο διαμέρισμά του.

Σύμφωνα με το 9News, ο δράστης αναγνωρίστηκε ως ο 60χρονος ομογενής Α. Μ, υπάλληλος της Sydney Trains και πατέρας δύο παιδιών.

Ο 60χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος και αναμένεται να ανακριθεί από τις αρχές.

Ο ομογενής δεν έχει ποινικό μητρώο ή διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα ή την τρομοκρατία. Ωστόσο, σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, κατασχέθηκαν πολλά πυροβόλα όπλα.

Η αστυνομία τώρα ερευνά το κίνητρό του και πώς απέκτησε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Ένας άνδρας γύρω στα 50 νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με τραύματα από πυροβολισμούς, ενώ αρκετοί άλλοι υπέστησαν τραυματισμούς από γυαλιά και θραύσματα.

Πηγή: skai.gr

