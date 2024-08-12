Πούτιν: Θα απαντήσουμε στην επίθεση της Ουκρανίας

Κινήσεις υπονόμευσης της σταθερότητας της Ρωσίας εντοπίζει ο Βλαντιμίρ Πούτιν πίσω από την εισβολή της Ουκρανίας στα νότια της χώρας. "Η Ουκρανία προσπαθεί να φοβίσει τη ρωσική κοινωνία και να υπονομεύσει τη σταθερότητα", δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, τονίζοντας ωστόσο πως "δεν θα τα καταφέρει."

"Οι απώλειες των ουκρανικών δυνάμεων αυξάνονται δραματικά, συμπεριλαμβανομένων και μονάδων που θεωρούνται 'Επιχειρησιακά Έτοιμες', μονάδες δηλαδή που ο εχθρός μεταφέρει στα σύνορά μας" δήλωσε ο Πούτιν σε συνάντηση με κορυφαίους αξιωματούχους ασφάλειας και περιφερειακούς κυβερνήτες που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Επίσης, είπε πως η Ουκρανία προσπαθεί να βελτιώσει τη διαπραγματευτική της θέση με την επίθεσή της στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας και ότι η Μόσχα θα απαντήσει στην επίθεση του Κιέβου. "Ο εχθρός θα πάρει μια αξιόπιστη απάντηση, και όλοι μας οι στόχοι, αναμφισβήτητα, θα επιτευχθούν" δήλωσε χαρακτηριστικά.

Συνάντηση με Abbas

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, o Βλαντιμιρ Πούτιν θα έχει συνομιλίες με τον Παλαιστίνιο ηγέτη Mahmoud Abbas, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη Ρωσία, την Τρίτη 13 Αυγούστου.

Πηγή: skai.gr

