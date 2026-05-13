Πούτιν: Οι νέοι πυρηνικοί πύραυλοι της Ρωσίας θα ξεπερνούν κάθε άμυνα

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να εκσυγχρονίζει τις στρατηγικές πυρηνικές της δυνάμεις 

Βλαντίμιρ Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Τετάρτη ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να εκσυγχρονίζει τις στρατηγικές πυρηνικές της δυνάμεις και να αναπτύσσει πυραυλικά συστήματα τα οποία, όπως υποστήριξε, θα είναι ικανά να υπερνικούν όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά αμυντικά συστήματα, σύμφωνα με ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Πούτιν είχε ανακοινώσει την Τρίτη ότι η Ρωσία θα είναι έτοιμη να αναπτύξει έως το τέλος του έτους τον νέο διηπειρωτικό πύραυλο Sarmat, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει πυρηνικές κεφαλές και να πλήττει στόχους σε μεγάλες αποστάσεις, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Ευρώπη.
 

TAGS: Βλαντίμιρ Πούτιν Ρωσία πύραυλοι Πυρηνικός Πύραυλος
