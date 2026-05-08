Ο Πούτιν είναι έτοιμος να συνομιλήσει με την ΕΕ, αλλά δεν θα κάνει το πρώτο βήμα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί με «όλους», συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαίων, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο την Παρασκευή, μετά από την αναφορά των Financial Times ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζονταν για ενδεχόμενες συνομιλίες.

Οι FT ανέφεραν την Πέμπτη ότι η αλλαγή στάσης της ΕΕ προκλήθηκε από την απογοήτευση των Ευρωπαίων όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, των οποίων ηγείται ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι πιστεύει ότι υπάρχει «δυνατότητα» για την ΕΕ να διαπραγματευτεί με τον Πούτιν και ότι η Ένωση έχει την υποστήριξη του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να το πράξει, ανέφεραν οι FT.

«Ο Πούτιν είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί με όλους. Το έχει δηλώσει επανειλημμένα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους, όταν ρωτήθηκε από το Reuters για το δημοσίευμα των FT.

«Θα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στον διάλογό μας, στον βαθμό που οι Ευρωπαίοι είναι έτοιμοι να το πράξουν. Ωστόσο, όπως έχει επανειλημμένα δηλώσει ο Πούτιν, δεν θα ξεκινήσουμε εμείς τέτοιες επαφές μετά τη στάση που υιοθέτησαν οι Ευρωπαίοι», σημείωσε.

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι εναπόκειται στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να κάνουν την πρώτη κίνηση, καθώς αυτές ήταν που διέκοψαν τις επαφές με τη Μόσχα το 2022 μετά την έναρξη του πολέμου με την Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

