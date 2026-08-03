Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μία ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γουιλιάμ Μικελμπρενσί, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές διαδικασίες. Οι «ασπρόμαυροι» κατέληξαν σε οριστική συμφωνία για τον Γάλλο δεξιό μπακ, κερδίζοντας τον ανταγωνισμό που υπήρξε από ομάδα της Ισπανίας.



Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Στόχος του ΠΑΟΚ είναι να ολοκληρώσει άμεσα τη μεταγραφή, ώστε ο Μικελμπρενσί να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα και να τεθεί στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι.

Παράλληλα, οι Θεσσαλονικείς θέλουν να τελειώσουν και την υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο διεθνής αριστερός μπακ επιθυμεί την επιστροφή του στην Τούμπα, ενώ το τελευταίο διάστημα δεν συμμετέχει στις προπονήσεις της Άουγκσμπουργκ και ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα, εξαιτίας ενός μικρού προβλήματος τραυματισμού.

Ο ΠΑΟΚ διατηρεί ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με όλες τις πλευρές και πιέζει για να επιτευχθεί η συμφωνία. Ο Γιαννούλης περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του, με τους «ασπρόμαυρους» να θεωρούν πως η παρουσία του θα προσθέσει ποιότητα, εμπειρία και λύσεις στο αριστερό άκρο της άμυνας.



Η ενίσχυση στις δύο πλευρές της αμυντικής γραμμής αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον Αλέσιο Λίσι, καθώς ο ΠΑΟΚ θέλει να παρουσιαστεί έτοιμος στις κρίσιμες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Η απόκτηση του Μικελμπρενσί και η πιθανή επιστροφή του Γιαννούλη μπορούν να αλλάξουν άμεσα τα δεδομένα στο αγωνιστικό πλάνο του Ιταλού τεχνικού.



Σήμερα, στις 14:00, ο ΠΑΟΚ θα μάθει και τον πιθανό αντίπαλό του στα playoffs του Europa League, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο. Η κλήρωση στη Νιόν θα καθορίσει το τελευταίο βήμα πριν από την είσοδο στη League Phase της διοργάνωσης.

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