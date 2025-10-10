Ο ρωσικός βομβαρδισμός σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε προσωρινή διακοπή της παροχής νερού σε 2 εκατομμύρια καταναλωτές στο Κίεβο, σύμφωνα με δήλωση του αναπληρωτή πρωθυπουργού, Αλεξέι Κουλέμπα, στο Telegram.

Ανέφερε ότι 4.000 κτίρια στην πρωτεύουσα παρέμειναν χωρίς νερό και ότι συνεχίζονται οι εργασίες για την επανασύνδεσή των παροχών.

Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στο Κίεβο, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, ενώ η Ουκρανή υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Χρίντσουκ έκανε λόγο μέσω Facebook για «μαζικά πλήγματα» της Ρωσίας «εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών».

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, ο δήμαρχος Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανακοίνωσε ότι το ανατολικό τμήμα της ουκρανικής πρωτεύουσας στερείται την ηλεκτροδότηση εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων τα οποία είχαν στο στόχαστρο ειδικά το ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας τη νύχτα. «Η αριστερή (σ.σ. ανατολική) όχθη δεν έχει ηλεκτρισμό. Υπάρχουν επίσης προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης», ανέφερε ο δήμαρχος μέσω Telegram.

