Ο επικεφαλής των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Λατινική Αμερική αποχωρεί την Παρασκευή πρόωρα από τη θέση του, εν μέσω κλιμάκωσης των επιχειρήσεων των ΗΠΑ στην Καραϊβική και αυξανόμενων εντάσεων με τη Βενεζουέλα, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επαναφέρει το Δόγμα Μονρόε και εντείνει τη στρατιωτική πίεση στο όνομα του «πολέμου κατά των καρτέλ».

Τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι και δύο άτομα με γνώση του θέματος δήλωσαν στο Reuters ότι ο ναύαρχος Άλβιν Χόλσεϊ εξωθήθηκε σε αποχώρηση από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Δύο αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Χέγκσεθ είχε αρχίσει να εκδηλώνει δυσαρέσκεια από τη Διοίκηση Νότιου Τομέα, καθώς επιδίωκε να ενισχύσει και να διευρύνει τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό στην περιοχή.

Ένας αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι η συζήτηση για το αν ο Χέγκσεθ θα απέπεμπε τον Χόλσεϊ ξεκίνησε περίπου δύο εβδομάδες πριν από την αιφνιδιαστική ανακοίνωση της αποχώρησής του.

Ο Χόλσεϊ δεν έχει εξηγήσει δημόσια τους λόγους της πρόωρης συνταξιοδότησής του. Ορισμένοι αξιωματούχοι εικάζουν κατ’ ιδίαν ότι διαφωνούσε με τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα κατά ύποπτων σκαφών διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική. Ωστόσο, σε κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση προς βουλευτές την Τρίτη, ο Χόλσεϊ επέμεινε ότι η απόφασή του δεν σχετίζεται με τις επιχειρήσεις που υπάγονται στη διοίκησή του, σύμφωνα με δηλώσεις του Ρεπουμπλικανού βουλευτή Μάικ Ρότζερς που δημοσιεύτηκαν στο Politico.

Ο Χόλσεϊ θα παραδώσει επισήμως τη διοίκηση στον αναπληρωτή του, αντιπτέραρχο της Πολεμικής Αεροπορίας Έβαν Πέτους, κατά τη διάρκεια τελετής το πρωί της Παρασκευής. Ο Πέτους θα ασκεί καθήκοντα επικεφαλής της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ (U.S. Southern Command).

Μια πηγή με γνώση του θέματος ανέφερε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να προτείνει τον αντιστράτηγο Φρανκ Ντόνοβαν, υπαρχηγό της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ, ως μόνιμο διάδοχο του Χόλσεϊ. Η πηγή διευκρίνισε ότι η υποψηφιότητα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και ενδέχεται να αλλάξει.

Η πρόωρη αποχώρηση του Χόλσεϊ είναι σπάνια, αλλά όχι πρωτοφανής. Το 2008, ο τότε διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM), ναύαρχος Ουίλιαμ Φάλον, αποσύρθηκε επίσης μόλις έναν χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, που περιλάμβαναν την εποπτεία των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, έπειτα από δηλώσεις του για το Ιράν και άλλα ζητήματα που ενόχλησαν την κυβέρνηση Μπους.

Ο Χόλσεϊ είναι ο τελευταίος σε μια σειρά ανώτατων αξιωματικών που αποχωρούν από τις θέσεις τους από τότε που ο Χέγκσεθ ανέλαβε το Πεντάγωνο. Ορισμένες αποχωρήσεις ήταν αιφνίδιες, μεταξύ αυτών και του προέδρου του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων (Joint Chiefs of Staff), Σι.Κιού. Μπράουν, καθώς και της ανώτατης αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού, Λίσα Φραντσέτι, η οποία ήταν η πρώτη γυναίκα που κατείχε τη θέση αυτή.

Αναβίωση του Δόγματος Μονρόε

Η αποχώρηση του Χόλσεϊ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση Τραμπ σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή στην εξωτερική πολιτική. Έγγραφο που δόθηκε στη δημοσιότητα αυτή την εβδομάδα καλεί σε αναβίωση του Δόγματος Μονρόε του 19ου αιώνα, το οποίο όριζε το δυτικό ημισφαίριο ως ζώνη επιρροής της Ουάσινγκτον.

Μια μεγάλη συγκέντρωση αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης μιας ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρου, υπογραμμίζει την πολιτική μετατόπιση, μαζί με νέες αποστολές εκπαίδευσης των ΗΠΑ σε μια σχολή εκπαίδευσης σε ζούγκλα στον Παναμά.

Τους τελευταίους μήνες, ο Τραμπ έχει εντείνει την πίεση προς τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, στενό σύμμαχο της Ρωσίας και της Κίνας, τον οποίο η Ουάσινγκτον κατηγορεί για διακίνηση ναρκωτικών, κατηγορίες που ο Μαδούρο αρνείται. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η αμερικανική στρατιωτική ενίσχυση έχει στόχο την ανατροπή του και την κατάσχεση των πετρελαϊκών πόρων της Βενεζουέλας.

Η κατάσχεση ενός τάνκερ από την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ την Τετάρτη ήταν η πρώτη παρεμπόδιση φορτίου αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας στο πλαίσιο των αμερικανικών κυρώσεων που ισχύουν από το 2019. Το Reuters μετέδωσε την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται να κατασχέσουν περισσότερα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της κυβέρνησης Τραμπ κατά φερόμενων διακινητών ναρκωτικών βρίσκονται στο μικροσκόπιο, μετά την απόφαση της 2ας Σεπτεμβρίου να πραγματοποιηθεί δεύτερο πλήγμα εναντίον ύποπτου σκάφους στην Καραϊβική.

Το Εγχειρίδιο Δικαίου του Πολέμου του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας απαγορεύει επιθέσεις κατά μαχητών που είναι ανίκανοι προς μάχη, αναίσθητοι ή ναυαγοί, εφόσον απέχουν από εχθρικές ενέργειες και δεν επιχειρούν να διαφύγουν. Το εγχειρίδιο αναφέρει ως παράδειγμα «ξεκάθαρα παράνομης» διαταγής, η οποία θα πρέπει να αγνοηθεί, το άνοιγμα πυρός εναντίον επιζώντων ναυαγίου.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει παρουσιάσει τις επιθέσεις αυτές ως μέρος ενός πολέμου κατά των καρτέλ ναρκωτικών, χαρακτηρίζοντάς τα ένοπλες ομάδες και υποστηρίζοντας ότι τα ναρκωτικά που μεταφέρονται στις Ηνωμένες Πολιτείες σκοτώνουν Αμερικανούς.





