To σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της Βενεζουέλας υφίσταται σημαντική καταπόνηση, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) με ορισμένα νοσοκομεία να έχουν καταστραφεί και άλλα να μην διαθέτουν επαρκές προσωπικό έπειτα από τον διπλό σεισμό της περασμένης εβδομάδας.

Περισσότεροι από 1.700 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5.000 τραυματίστηκαν από την κατάρρευση κτιρίων που σημειώθηκε έπειτα από τους δύο διαδοχικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών.

Τουλάχιστον τρία υγειονομικά κέντρα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και έξι άλλα έχουν καταστραφεί ή είναι μερικώς λειτουργικά, όπως είπε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ Κρίστιαν Λίντμαϊερ.

«Τα υπόλοιπα παραμένουν λειτουργικά αλλά υπό σημαντική επιβάρυνση», πρόσθεσε αναφερόμενος στην επιθεώρηση 21 υγειονομικών εγκαταστάσεων.

«Τα προκαταρκτικά ευρήματα αποκαλύπτουν χαοτική προσφορά υπηρεσιών και ροές ασθενών χαρακτηριζόμενες από υπερπληθυσμό και χειρουργικές επεμβάσεις σε αναμονή», κατέληξε.

Πολλοί υγειονομικοί υπάλληλοι με ειδικότητα την φροντίδα μητρότητας στην Λα Γκουάιρα αγνοούνται, εξήγησε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ, κι αυτό προκαλεί, όπως διευκρίνισε, ένα σημαντικό κενό στη μαιευτική φροντίδα.

Οι χιλιάδες άνθρωποι που έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας των σεισμών επίσης κινδυνεύουν από το ξέσπασμα ασθενειών, όπως ο κίτρινος πυρετός ή ο δάγκειος πυρετός, ειδικά δεδομένης της σχετικά χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης, κατέληξε ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.