Πώς οι ΗΠΑ έγιναν καταφύγιο για συγγενείς αυταρχικών και εξτρεμιστών

Ο αμερικανικός στρατός σκότωσε τον στρατηγό Κασέμ Σουλεϊμανί σε αεροπορική επιδρομή τον Ιανουάριο του 2020, αλλά για χρόνια επέτρεπε σε συγγενείς του να ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δεν έβγαζε νόημα. Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) επιχείρησε να διορθώσει την κατάσταση στις 3 Απριλίου, συλλαμβάνοντας τη Χαμιντέ Σουλεϊμανί Αφσάρ και τη Σαρίνασαντατ Χοσεϊνί, ανιψιά και δισέγγονη του εκλιπόντος Ιρανού διοικητή. Η επιχείρηση εντάσσεται στην προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να στοχοποιήσει για αποκλεισμό και απέλαση κατόχους βίζας από «χώρες υψηλού κινδύνου».

Το βασικό ερώτημα είναι διπλό: Πώς μπήκαν στη χώρα και πώς κατάφεραν να παραμείνουν;

Η Αφσάρ έφτασε το 2015 με τουριστική βίζα και σύντομα ζήτησε άσυλο, επικαλούμενη φόβο δίωξης. Το έλαβε το 2019, απέκτησε πράσινη κάρτα το 2021 και, σύμφωνα με πληροφορίες, επέστρεψε στο Ιράν τουλάχιστον τέσσερις φορές έκτοτε. Όπως και η πρόσφατα απελαθείσα Φατεμέ Αρντεσίρ-Λαριτζανί, κόρη δολοφονημένου αξιωματούχου εθνικής ασφάλειας του Ιράν, η Αφσάρ συνέχισε να στηρίζει το καθεστώς των μουλάδων ενώ ζούσε στις ΗΠΑ. Στον λογαριασμό της στο Instagram, γεμάτο πολυτέλεια και εμφανίσεις που θα προκαλούσαν προβλήματα με την «αστυνομία ηθών» της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αναπαρήγαγε αντι-αμερικανική προπαγάνδα και κατήγγειλε «προδότες της πατρίδας», δηλαδή Ιρανούς της διασποράς που στηρίζουν την ανατροπή του καθεστώτος.

Έλεγχος της κυβέρνησης σε κατόχους πράσινης κάρτας και επενδυτικών βίζων από 39 «χώρες υψηλού κινδύνου» εντόπισε και τις δύο γυναίκες. Μια εβδομάδα αργότερα, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο συνέχισε την εκστρατεία, στοχοποιώντας τον Σεγιέντ Ίσα Χασεμί και την οικογένειά του. Ο Χασεμί είναι γιος της Μασουμέ Εμπτεκάρ - αντιπροέδρου του Ιράν (2013–2021) και, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «διαβόητης εκπροσώπου των ισλαμιστών που κατέλαβαν την αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη το 1979». Ο ίδιος και η οικογένειά του εισήλθαν στις ΗΠΑ με φοιτητικές βίζες και απέκτησαν μόνιμη άδεια παραμονής το 2016 μέσω της - πλέον ανεσταλμένης - λοταρίας πράσινης κάρτας.

Αυτά τα «παιδιά της εξουσίας» που ζουν σε αυτό που το ιρανικό καθεστώς αποκαλεί «Μεγάλο Σατανά» είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Κάτω από την επιφάνεια βρίσκονται παιδιά τρομοκρατών, συγγενείς δικτατόρων και απόγονοι κλεπτοκρατών που απολαμβάνουν τα δικαιώματα και τα προνόμια των ΗΠΑ.

Για παράδειγμα, ο Γιουσέφ Γιαζντί, καθηγητής βιοϊατρικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς. Ο πατέρας του ήταν ο πρώτος υπουργός Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979 και στενός συνεργάτης του Αγιατολάχ Χομεϊνί — τον οποίο συχνά παρουσίαζε ως μετριοπαθή «συνταγματιστή» που επιδίωκε φιλελεύθερη δημοκρατία. Ο Γιαζντί εμφανίστηκε πρόσφατα στο NPR υποβαθμίζοντας την καταστολή στο Ιράν, χαρακτηρίζοντας ορισμένους διαδηλωτές «εκπαιδευμένους ταραχοποιούς».

Ή δείτε τον Άλι Μαχλούφ, γιο του Ράμι Μαχλούφ και ξάδελφο του πρώην προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ-Άσαντ. Ο πατέρας του, υπό αμερικανικές κυρώσεις για δεκαετίες, θεωρούνταν ο πλουσιότερος άνθρωπος της Συρίας. Παρότι σήμερα ζει στη Μόσχα, τα παιδιά του φαίνεται να περνούν χρόνο στις ΗΠΑ. Το 2021, ένας vlogger πολυτελών αυτοκινήτων εντόπισε τον Άλι να οδηγεί μια Ferrari αξίας 300.000 δολαρίων στο Λος Άντζελες. Όταν ρωτήθηκε για τη δουλειά του, απάντησε ότι κάνει «πρακτική άσκηση». Άλλο μέλος της οικογένειας εντοπίστηκε σε μπαρ στο Λος Άντζελες το 2024, υποδηλώνοντας τουλάχιστον την ύπαρξη βίζας πολλαπλών εισόδων ή εργασίας.

Υπάρχει επίσης η περίπτωση του Μούσα Αμπού Μαρζούκ, χαρακτηρισμένου τρομοκράτη, που πήγε στις ΗΠΑ το 1982, απέκτησε μεταπτυχιακό και διδακτορικό και έλαβε πράσινη κάρτα το 1990. Παντρεύτηκε και απέκτησε έξι παιδιά. Ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, τέθηκε υπό κυρώσεις το 1995, αλλά είχε ήδη δραστηριοποιηθεί υπέρ της οργάνωσης όσο βρισκόταν στις ΗΠΑ. Μάλιστα, εξελέγη πρώτος επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς ενώ ακόμη ζούσε στην Αμερική. Έφυγε το 1993 για την Ιορδανία, αλλά επέστρεφε τακτικά.

Ακόμη και παιδιά κορυφαίων ηγετών επιλέγουν τις ΗΠΑ. Χαρακτηριστική είναι η Σι Μινγκζέ, κόρη του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, η οποία αποφοίτησε από το Χάρβαρντ το 2014 - όπως εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι Κινέζοι φοιτητές - χρησιμοποιώντας, σύμφωνα με πληροφορίες, ψευδώνυμο για να διατηρήσει χαμηλό προφίλ. Λέγεται ότι επέστρεψε αργότερα για σπουδές ή διαμονή. Πώς κατέστη αυτό δυνατό;

Οι ΗΠΑ φιλοξενούν πλήθος συγγενών ισχυρών οικογενειών - αυτό που στα ιρανικά και αραβικά αποκαλείται «αγαζαντέ» και στα ρωσικά «μαζχόρ» - που απολαμβάνουν τα προνόμια της ελευθερίας, συχνά χάρη σε πλούτο αμφίβολης προέλευσης.

Η πιο εύκολη δίοδος φαίνεται να είναι η ανώτατη εκπαίδευση. Πολλά ιδρύματα εξηγούν ανοιχτά πώς οι κάτοχοι φοιτητικής βίζας F-1 μπορούν να αποκτήσουν μόνιμη άδεια παραμονής μετά την αποφοίτηση. Μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου, όταν τουλάχιστον ένας τρομοκράτης εισήλθε με φοιτητική βίζα, αυτή η οδός ήταν από τις λιγότερο αυστηρές.

Η Αρντεσίρ-Λαριτζανί, για παράδειγμα, φέρεται να ήρθε για ιατρική εκπαίδευση και να έλαβε πράσινη κάρτα τέσσερα χρόνια αργότερα, πιθανώς μέσω χορηγίας από νοσοκομείο ή πανεπιστήμιο. Άλλοι αξιοποίησαν το πρόγραμμα EB-5, που επιτρέπει την απόκτηση πράσινης κάρτας με επένδυση από 800.000 έως 1.050.000 δολάρια.

Οι Αμερικανοί δεν πιστεύουν στην «κληρονομική ενοχή». Ωστόσο, δεν επιθυμούν να παρέχουν καταφύγιο σε τρομοκράτες, εχθρούς της χώρας, κλεπτοκράτες ή τους απογόνους τους, οι οποίοι ενδέχεται να εμπλέκονται σε δραστηριότητες όπως κατασκοπεία ή ξέπλυμα χρήματος, ή απλώς να απολαμβάνουν ελευθερίες που στερούνται οι συμπολίτες τους.

Μια καθολική απαγόρευση βίζας για ορισμένες χώρες ίσως είναι υπερβολική. Όμως, αυστηρότερος έλεγχος φαίνεται αναγκαίος, ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να μη συνεχίσουν να αποτελούν καταφύγιο για ανθρώπους που τις αντιπαθούν.



Πηγή: skai.gr

