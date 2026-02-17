Ενα ξεχωριστό αστρονομικό θέαμα -μία έκλειψη ηλίου με το εντυπωσιακό «δαχτυλίδι της φωτιάς» (δακτυλιοειδής έκλειψη) - θα γίνει σήμερα.

Το θέαμα ωστόσο θα απολαύσουν μόνο 100 άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη – οι εξαιρετικά τυχεροί επιστήμονες που εργάζονται αυτή την περίοδο στου ερευνητικούς σταθμούς Concordia και Mirny, στην Ανταρκτική.

February 17, 2026 annular solar eclipse. The ring of fire path is over Antarctica.pic.twitter.com/2hWeiMZc4t — MOON LOVER (@M1ONLOVER) February 16, 2026

Καθώς η Σελήνη θα περνά μπροστά από τον Ήλιο στις 18.48 τοπική ώρα (ξημερώματα Τετάρτης ώρα Ελλάδας) , θα αφήσει ορατό μόνο ένα λεπτό δακτύλιο φωτός, δημιουργώντας το λεγόμενο «δαχτυλίδι της φωτιάς».

You could witness an annular solar eclipse tomorrow! (If you’re in Antarctica, that is. 🥶)



Starting at 5:48 a.m. EST on Tuesday, Feb. 17 (that’s 6:48 p.m. local time at Antarctica’s Concordia Station), an annular solar eclipse will be visible over part of Antarctica. Annular… pic.twitter.com/zq6yBDC00W — NASA Solar System (@NASASolarSystem) February 16, 2026

Το εντυπωσιακό αυτό φαινόμενο θα διαρκέσει έως και 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα κατά τη μέγιστη φάση του, ορατό μόνο στην Ανταρκτική.

Ωστόσο, μερική έκλειψη θα είνια ορατή από τη νότια Αφρική και νότια σημεία της Αργεντινής και της Χιλής.

