Η έκλειψη ηλίου και το «δαχτυλίδι της φωτιάς», που θα δουν σήμερα μόνο 100 άνθρωποι 

Το θέαμα θα απολαύσουν μόνο οι τυχεροί επιστήμονες που εργάζονται αυτή την περίοδο στου ερευνητικούς σταθμούς Concordia και Mirny, στην Ανταρκτική

Εκλειψη και «δαχτυλίδι της φωτιάς»

Ενα ξεχωριστό αστρονομικό θέαμα -μία έκλειψη ηλίου με το εντυπωσιακό «δαχτυλίδι της φωτιάς» (δακτυλιοειδής έκλειψη) - θα γίνει σήμερα. 

Το θέαμα ωστόσο θα απολαύσουν μόνο 100 άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη – οι εξαιρετικά τυχεροί επιστήμονες που εργάζονται αυτή την περίοδο στου ερευνητικούς σταθμούς Concordia και Mirny, στην Ανταρκτική

Καθώς η Σελήνη θα περνά μπροστά από τον Ήλιο στις 18.48 τοπική ώρα (ξημερώματα Τετάρτης ώρα Ελλάδας) , θα αφήσει ορατό μόνο ένα λεπτό δακτύλιο φωτός, δημιουργώντας  το λεγόμενο «δαχτυλίδι της φωτιάς».

Το εντυπωσιακό αυτό φαινόμενο θα διαρκέσει έως και 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα κατά τη μέγιστη φάση του, ορατό μόνο στην Ανταρκτική.

Ωστόσο, μερική έκλειψη θα είνια ορατή από τη νότια Αφρική και νότια σημεία της Αργεντινής και της Χιλής.

