Δύο νεκροί σε επίθεση με μαχαίρι στο Ισμαηλιτικό Κέντρο της Λισαβόνας

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε επίθεση στο Ισμαηλιτικό Κέντρο της Λισαβόνας, ανακοίνωσε η πορτογαλική αστυνομία χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες.

Police: Two people killed, several others injured following knife attack at Ismaili Muslim center in Lisbon, Portugal; suspect shot and detained https://t.co/trQ5CdXLvf