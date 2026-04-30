Ο Γερμανός ζωγράφος, σχεδιαστής, χαράκτης και γλύπτης Γκέοργκ Μπάζελιτς πέθανε σήμερα σε ηλικία 88 ετών, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσαν σήμερα μεγάλα γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Μπάζελιτς, γεννήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 1938, στο Deutschbaselitz της Σαξονίας, γεννήθηκε στη ναζιστική Γερμανία και μεγάλωσε στην Ανατολική Γερμανία, φοίτησε στο τοπικό σχολείο, ενώ ξεκίνησε να ζωγραφίσει στην ηλικία των 15 ετών.

Από το 2013 ζούσε με τη σύζυγό του στο Σάλτσμπουργκ, ενώ από το 2015 είχαν πάρει την αυστριακή υπηκοότητα.

Πρόκειται για έναν από τους σπουδαιότερους σύγχρονους καλλιτέχνες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

