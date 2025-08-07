Πολωνία: Βαν περνάει σιδηροδρομική διάβαση και τον χτυπάει το τρένο - Βίντεο 

Ένα τρένο συγκρούστηκε με ένα βαν με μεγάλη ταχύτητα σε μια σιδηροδρομική διάβαση στη Βόλα Φιλιπόφσκα, λίγο έξω από την Κρακοβία στην Πολωνία, την περασμένη Παρασκευή και ως εκ θαύματος δεν τραυματίστηκε κανείς.

Τα πλάνα του σοκαριστικού βίντεο δείχνουν τον οδηγό του βαν μάρκας Opel να αγνοεί τα κόκκινα φανάρια σε μια φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση και να προσπαθεί να περάσει με ταχύτητα. Παρά το κατέβασμα των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, το βαν προσπαθεί ανεπιτυχώς να περάσει στην άλλη πλευρά και ο οδηγός βρίσκεται παγιδευμένος.

Με το τρένο να πλησιάζει γρήγορα και το βαν να έχει κολλήσει στη μέση των γραμμών, ο οδηγός κάνει όπισθεν και επιχειρεί να παρκάρει στο πλάι, αλλά δεν προλαβαίνει και η αμαξοστοιχία τον χτυπάει με δύναμη.

Van driver runs the red light and gets hit by a train pic.twitter.com/n3223QyuzJ — TaraBull (@TaraBull808) August 6, 2025

Πηγή: skai.gr

