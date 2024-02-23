Ο επικεφαλής του γραφείου του Πολωνού πρωθυπουργού δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η Βαρσοβία και το Κίεβο απέχουν μακράν από μια συμφωνία για τις εισαγωγές των ουκρανικών αγροτικών προϊόντων τα οποία έχουν μπλοκάρει στα σύνορα οργισμένοι Πολωνοί αγρότες.

"Όπως είναι η κατάσταση των συζητήσεων δεν μας επιτρέπει να πούμε ότι έχουμε μια ικανοποιητική λύση για την πολωνική πλευρά ή τους Πολωνούς αγρότες. Απέχουμε μακράν από μια τέτοια συμφωνία", δήλωσε ο Γιαν Γκάμπριετς αφότου ο Ουκρανός πρωθυπουργός μετεβη σε συνοριακό φυλάκιο ελπίζοντας μάταια να συναντήσει Πολωνούς αξιωματούχους.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έστειλε σήμερα τον πρωθυπουργό Ντένις Σμιχάλ στα σύνορα για να προσπαθήσει να βρει λύση στην κρίση μεταξύ των χωρών, αλλά δεν πραγματοποιήθηκε συνάντηση με Πολωνούς αξιωματούχους.

"Δυστυχώς, μέχρι τώρα δεν υπάρχει ουκρανική πρόταση που να μας επιτρέπει να ελπίζουμε σε μια έξοδο από το αδιέξοδο στις εμπορικές σχέσεις", δήλωσε ο Γκάμπριετς.

"Μια συνάντηση αυτού του τύπου δεν έχει, κατά τη γνώμη μας, νόημα αυτή τη στιγμή", πρόσθεσε, όταν ρωτήθηκε για την απουσία της πολωνικής πλευράς σε μια συνάντηση με τον Ουκρανό πρωθυπουργό στα σύνορα.

"Δεν υπάρχουν αμοιβαία ικανοποιητικές λύσεις και είναι ανώφελο να διοργανωθεί μια συνάντηση για να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει συμβιβασμός", τόνισε.

Την Πέμπτη, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ υπενθύμισε ότι μια συνάντηση μεταξύ της πολωνικής και της ουκρανικής κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί "όπως συμφωνήθηκε" στις 28 Μαρτίου στη Βαρσοβία.

Ο επικεφαλής της πολωνικής κυβέρνησης διαβεβαίωσε ότι είναι "σε μόνιμη επαφή" με τον Ουκρανό ομόλογό του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

