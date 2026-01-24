Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς θα ταξιδέψει στο Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία τον επόμενο μήνα, δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή, μήνες αφότου οι δύο χώρες υπέγραψαν ειρηνευτική συμφωνία στην Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Βανς θα ταξιδέψει στις χώρες για να «προωθήσει την Οδό Τραμπ για Διεθνή Ειρήνη και Ευημερία», μια ειρηνευτική συμφωνία που σύναψε μεταξύ των δύο χωρών τον Αύγουστο.

«Θα ενισχύσουμε τη στρατηγική μας συνεργασία με το Αζερμπαϊτζάν, μια όμορφη Συμφωνία για Ειρηνική Πυρηνική Συνεργασία με την Αρμενία, συμφωνίες για τους μεγάλους κατασκευαστές ημιαγωγών μας και την πώληση αμυντικού εξοπλισμού Made in the USA, όπως θωράκιση σώματος και σκάφη, και άλλα, στο Αζερμπαϊτζάν», έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Η συμφωνία του Αυγούστου έλαβε χώρα μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες πολέμου μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν για την ορεινή περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι χώρες παραιτήθηκαν από όλες τις αξιώσεις επί του εδάφους η μία της άλλης και υποχρεούνται να απέχουν από τη χρήση βίας η μία εναντίον της άλλης και να δεσμευτούν να σέβονται το διεθνές δίκαιο.

Ο Τραμπ ευχαρίστησε την Παρασκευή τους ηγέτες των δύο χωρών για την τήρηση της συμφωνίας, λέγοντας ότι τώρα υπάρχει «Ευημερία και Ειρήνη».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Αρμενία ανακοίνωσε ότι θα ενσωματώσει τα ενεργειακά της συστήματα με το Αζερμπαϊτζάν για να διευκολύνει την εισαγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο ενός έργου που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

