Στο Νοσοκομείο Παπανικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα η οποία υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμούστα χέρια και τα πόδια, μετά την εμπρηστική επίθεση, στο σπίτι της στην περιοχή της Ανάληψης.

Νοσηλεύεται στη Μονάδα Εγκαυμάτων του «Παπανικολάου», όπου οι γιατροί δίνουν προτεραιότητα στη φροντίδα των εγκαυμάτων στα χέρια κι όπως έγινε γνωστό αναπνέει χωρίς υποστήριξη.

Ο πατέρας της πολιτεύτριας Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλεύεται στην Πνευμονολογική Κλινική του Ιπποκρατείου, λόγω αναπνευστικών προβλημάτων που αντιμετώπισε μετά τη χθεσινή επίθεση, αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο. Επίσης, στην ίδια Κλινική νοσηλεύεται και ένας εκ των ενοίκων της πολυκατοικίας όπου έγινε η επίθεση, ο οποίος επίσης αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο.

Εξιτήριο από την Πνευμονολογική Κλινική πήρε η τέταρτη ένοικος, η οποία όμως μεταφέρθηκε στη Στεφανιαία Μονάδα του Ιπποκρατείου, λόγω καρδιολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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